Znano je, kdaj na male zaslone prihaja nova sezona MasterChef Slovenija

"Opažamo, da se res veliko ljudi navdušuje nad kulinariko, ne le nad osnovami, ampak tudi nad tako imenovanimi fine dining jedmi, in temu se bomo v letošnji sezoni precej posvetili. Pripravljamo res dobre masterclass oddaje, v katerih se tekmovalci ne borijo za obstanek ali napredovanje, ampak se le učijo. In to ne le od sodnikov, v goste prihajajo tudi vrhunski chefi, kar štirje med njimi se ponašajo z Michelinovo zvezdico. Mislim, da je to največ, kar lahko damo gledalcem," je povedala vodja projekta Jelena Drobež.

11. sezona slovenskega MasterChefa poleg znanja, ki ga bodo pridobili tako tekmovalci kot gledalci doma, namreč prinaša nekoliko drugačen začetek, kot smo ga vajeni, so zapisali v medijski hiši ProPlus. Obljubljajo, da bo ena najbolj priljubljenih izobraževalnih vsebin na POP TV letos bolj kot kadarkoli prej postregla z veliko znanja.

Vseh 19 tekmovalcev se bo v novi sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja potegovalo za naziv MasterChef Slovenija in denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov.

Letošnji tekmovalci nove sezone MasterChef Slovenija. Foto: Pop TV

Kdo so letošnji tekmovalci?

Tekmovalci v letošnji sezoni MasterChef Slovenija so: 27-letna zdravnica Anamarija Truden iz Blok, 36-letna Škofjeločanka Barbara Poljanec, 25-letna diplomirana inženirka medijskih komunikacij Barbara Ribič iz Lenarta, 22-letni Blaž Plohl, po poklicu maser iz Svetega Tomaža, 40-letni Dan Prohart iz Zbilj pri Medvodah, 24-letna študentka turizma Davida Pogorevc Hafner iz Svete Ane v Slovenskih Goricah, 19-letna Koprčanka Erika Črnigoj, 28-letni študent farmacije Jure Kirbiš iz Maribora, 22-letna organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu Kaja Naveršnik s Šmartnega na Pohorju, 40-letna Hrvatica Martina Trgovec po izobrazbi diplomirana ekonomistka, 29-letni podjetnik Matic Maček iz Ljubljane, 30-letna Michaela Klopova (Miša) iz Domžal, ki živi na Dunaju, 25-letna Natalija Sebanc iz Tržišča, ki se ukvarja z laboratorijsko biomedicino, 23-letna študentka Pia Pajnič iz Preserij, 32-letni inženir strojništva Tadej Ladinek doma z Mute, 33-letna mama dveh otrok Tamara Erlah iz Žirovnice, 41-letna diplomirana ekonomistka Anja Oberstar iz Škofje Loke, 22-letna Lara Kutnar iz Ljubljane ter 52-letni univerzitetni profesor Samo Kreft iz Divače.

Preverjena sodniška trojica

Trojico sodnikov, ki bodo letos svoje znanje širili med tekmovalce in bdeli ter ocenjevali njihove jedi, tudi letos sestavljajo znani in že preverjeni obrazi, uveljavljeni v slovenskem gostinsko-kulinaričnem prostoru. To so Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Štiftar.

Mojmir Štiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi Foto: Pop TV