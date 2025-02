Na Telemachu ni več teh televizijskih programov

Naročniki operaterja Telemach od 19. februarja ne morejo več spremljati televizijskih programov Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV. Do ukinitve programa prihaja zaradi neuspelega dogovora glede ustreznega finančnega nadomestila med Telemachom in podjetjem, ki izdaja omenjene TV-programe.

Do ukinitve programov prihaja po neuspelih pogajanjih, na katerih se niso uspeli dogovoriti glede ustreznega finančnega nadomestila za izplačilo take retransmisije, kot jo Telemach izplačuje drugim TV-izdajateljem s primerljivo gledanostjo, je besede Mateja Korošca, direktorja Topstream d.o.o., ki je izdajatelj omenjenih TV-programov, povzel portal Svet24. Kot je razložil Korošec, je retransmisija regulirana z avtorskimi pravicami in licencami, operaterji pa morajo pridobiti dovoljenja od imetnikov pravic za prenos določenih programov.

V Evropski uniji je slednje urejeno z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah, v Sloveniji pa to spada pod okrilje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).

"Obžalujemo nevšečnosti"

Korošec je pojasnil tudi, da je pravni vidik retransmisije precej kompleksen, saj ta vključuje zagotavljanje ustreznih licenc za prenos vsebin, spoštovanje avtorskih pravic in izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede prenosa signala prek različnih omrežij. "Žal zaenkrat dogovora z operaterjem Telemach še nismo uspešno sklenili, zato smo posledično odstranjeni s Telemachovih platform njihovih programskih shem," je povedal Korošec in dodal, da finančna nadomestila pri Telemachu niso poštena in ustrezno razdeljena na izdajatelje televizijskih programov v primerjavi s statistiko gledanosti. "Obžalujemo nevšečnosti, ki jih to lahko povzroči našim gledalcem," je še povedal Korošec.

Omenjene programe pa gledalci lahko še naprej spremljajo prek ostalih večjih operaterjev, kot so Telekom, A1 in T2.

Da do uspešnega dogovora ni prišlo in da so gledalci prikrajšani za TV vsebine, obžaluje tudi odgovorni urednik Aktual TV in TV Veseljak Golica Sašo Đukić, ki prav tako poudarja, da je ustrezna alternativa ogled pri drugih operaterjih. "Kar ne ubije, okrepi. Vsaka na prvi pogled brezizhodna situacija nam je izziv in morda se na koncu iz vsega tega izcimi nekaj dobrega," je njegove besede povzel Svet24.