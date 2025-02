Predsednik SDS Janez Janša ne verjame v rešitev dveh držav, Izraela in Palestine, Jeruzalem bi priznal kot prestolnico Izraela, Slovenija pa bi prenehala financirati Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), je dejal v intervju za izraelsko televizijo Channel 14. Odgovoril je tudi na vprašanje, ali vidi kakšne podobnosti med seboj in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem .

"Imamo iste sovražnike"

"Vsi, ki pripadamo zahodni civilizaciji, imamo iste sovražnike. Ključen problem v srcu evropske politike je, da se tega ne zavedajo vsi. Govorimo o radikalnem islamu in terorizmu. So ljudje, ki so v svoji domovini zagrešili zločine, nato postali 'begunci', po več letih mirovanja pa v novi državi nadaljevali svoje kriminalne aktivnosti," je v pogovoru z izraelskim novinarjem povedal Janša.

"Potrebujemo vlado s trdno večino"

Televizija je predvajala tudi izjavo zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je dejala, da je zelo ponosna na odločitev vlade in parlamenta, ker so priznali Palestino. Na vprašanje, kako to komentira, je Janša dejal "žal mi je, da so to storili".

Janšo je tudi odgovoril na vprašanje, ali bi Slovenija priznala Jeruzalem kot prestolnico Izraela. "Da, ampak potrebujemo vlado s trdno večino, da bi to storili," je dejal Janša.

Ukinil bi pomoč palestinskim beguncem

Novinar ga je vprašal tudi, ali bo Slovenija prenehala financirati Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA). "Da, mislim, da se bomo pridružili tistim državam, ki so to že storile. Razen če se bo zgodila prava reforma Združenih narodov. Da bo to spet postala organizacija, ki služi svojemu namenu, ne pa teroristom."

Hamas mora izginiti

"Ali vidite rešitev dveh držav?," je nadaljeval novinar. "Ne verjamem več v rešitev dveh držav. Po 7. oktobru, na datum, ko je leta 2023 Hamas izvedel napad, s katerim se je začel oborožen konflikt v Gazi, sem obiskal Izrael. Govoril sem z Izraelci, ki so prej verjeli v rešitev dveh držav, po tem napadu pa nič več. Tam lahko nastopi mir, toda Hamas mora izginiti in moramo najti drugačne rešitve. Tisti, ki tega ne bodo sprejeli, morajo biti preseljeni nekam drugam. A v Sloveniji niso dobrodošli," je odgovoril prvak SDS.

Za konec ga je novinar vprašal, ali med izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in sabo vidi kakšne podobnosti. "Vidim podobnosti v tem, kako so nasprotniki sodni sistem izkoriščali v politične namene."