Branko Grims bi migrante izgnal z vojsko. Ga bo Janez Janša vrgel iz stranke?

"Če želi Evropa zopet postati velika, mora ravnati enako kot Trump ta trenutek v ZDA. A razmere v Evropi so slabše kot v ZDA, torej moramo iti v isto smer, a biti še bolj radikalni, kot je Trump." To je 29. januarja v Bruslju dejal poslanec Evropskega parlamenta iz vrst SDS Branko Grims, ki je še menil, da mora Evropa izpeljati tako imenovano remigracijo, ki vključuje tudi izgon državljanov s tujim poreklom.

Naredimo Evropo spet veliko

Poslanec SDS, ki pripada desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), je bil govornik na dogodku z naslovom Naredimo Evropo spet veliko v organizaciji Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki združujejo konservativne, evroskeptične in tudi skrajno desne stranke v Evropskem parlamentu.

"Naj gredo tja, od koder so prišli"

Grims je na dogodku glede remigracije dejal, da je treba vse, ki zlorabljajo evropski azilni sistem in evropsko zakonodajo, poslati tja, od koder so prišli. O remigraciji je sicer novembra lani pisal portal Demokracija.si, ki je v delni lasti SDS. V članku med drugim piše, da se je koncept v zadnjih letih preselil v parlamente nacionalnih držav in tudi v Bruselj.

"V Franciji je k remigraciji pozival Éric Zemmour, vodja stranke Preporod (Reconquête). V Nemčiji zagovarjajo idejo remigracije kot rešitev za migrantsko krizo v vrstah AfD (Alternativa za Nemčijo), v Avstriji pa so svobodnjaki (FPÖ), zmagovalci letošnjih volitev, svojo predvolilno kampanjo precej močno zasnovali prav na konceptu remigracije pri vprašanju migrantske politike. O remigraciji govorijo tudi v Evropskem parlamentu, kjer k njenemu izvajanju poziva tudi slovenski evroposlanec iz vrst SDS Branko Grims," piše Demokracija.

Nekompatibilni z evropsko kulturo, kriminalci in ekonomsko breme

"Remigracija je koncept, ki se je iz identitarnih krogov preselil v politično areno. Predstavlja dolgotrajno in temeljito rešitev za migrantsko problematiko. Čeprav nimajo za seboj kapitala globalistov kot številne nevladne organizacije, so identitarci dosegli, da se je ideja o remigraciji prebila v javno razpravo. Kot je v intervjuju za Demokracijo magazin, ki je izšel letos spomladi, razložil avstrijski vodja identitarcev Martin Sellner, se remigracija osredotoča predvsem na tiste migrante, ki so nekompatibilni z evropsko kulturo, so kriminalci ali pa predstavljajo ekonomsko breme. Delimo jih lahko na naslednje tri kategorije: prosilci za azil, migranti brez državljanstva in tisti, ki imajo državljanstvo, pa se niso asimilirali," piše v članku.

Množične deportacije in uničujoča ideologija LGBT+

Grims je glede na svojo objavo na Facebooku 30. januarja napovedal, da bo govornik na bruseljski konferenci Patriots Network, povezave domoljubov in konservativcev celega sveta: "Teme bodo remigracija z masovnimi deportacijami po zgledu ZDA, nujna prekinitev z lažnim zelenim prehodom, zaščita mladih pred uničujočo LGBT+ ideologijo. Kako pokončati kulturni marksizem oziroma 'woke' ideologijo."

Izgon s pomočjo vojske

12. decembra lani pa je Grims v intervju z Eugenom Gionijem na YouTubu kot zgled znova navedel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je, kot navaja Grims, obljubil izgon migrantov, tudi s pomočjo vojske, če bo treba.

Na SDS smo se obrnili z vprašanji glede omenjenih Grimsovih stališč, ki odstopajo od desnosredinske politike Evropske ljudske stranke.

Ga bodo vrgli iz stranke?

Zanimalo nas je, ali razmišljajo o kakšnih sankcijah oziroma izključitvi Grimsa iz stranke glede na njegove javne nastope v zadnjem obdobju.

Iz dosegljivih programskih dokumentov SDS ni razvidno, da bi stranka Janeza Janše zagovarjala koncept remigracije, o katerem je pisala Demokracija. Kljub temu smo to želeli preveriti. Če jo torej stranka zagovarja, nas je zanimalo, kako konkretno bi jo izpeljali v Sloveniji. Če ne, nas je zanimalo, ali je ponavljajoče se Grimsovo govorjenje o remigraciji v nasprotju s strankinim programom ali pa gre morda za stališča v okviru svobode govora, ki jih bo stranka še naprej tolerirala.

Zanimalo nas je, ali v SDS Janeza Janša razmišljajo o kakšnih sankcijah oziroma izključitvi Grimsa iz stranke glede na njegove javne nastope v zadnjem obdobju. Foto: STA

Naše tretje vprašanje se je nanašalo na Grimsovo izjavo o izgonu migrantov s pomočjo vojske. Tudi tu smo predpostavili, da se članica vodilne stranke v Evropskem parlamentu ne zavzema za takšno migracijsko politiko. Je torej omenjeno Grimsovo stališče za SDS problematično? Ali pa gre za stališče, sprejemljivo v okviru svobode govora, ki ga bo stranka še naprej tolerirala?

Kaj je razlog za njihov molk?

V SDS vseh teh vprašanj ne želijo komentirati. Niso nam odgovorili niti na vprašanje, kaj je razlog za njihov molk.