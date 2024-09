Madžari odprli vrata Rusom, Bruselj: To je grožnja varnosti Evrope

Madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka je kritike na račun programa za poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za delo in prebivanje, ki od julija vključuje Ruse in Beloruse, označil za politično histerijo. Budimpešta je tako znova zavrnila skrbi Bruslja, kjer je bilo zaradi tega večkrat slišati pomisleke glede varnostnih tveganj. V obrambo Madžarski se je postavil tudi slovenski evroposlanec Branko Grims. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je nova vizumska pravila Madžarske medtem označila za potencialno grožnjo.

Madžarska je julija razširila svoj program izdaje državnih izkaznic za tuje delavce. Sprva je bil na voljo le državljanom Ukrajine in Srbije, od julija pa razširjeni seznam osmih držav vključuje tudi Rusijo in Belorusijo.

"Vprašanje, ali je to varnostno tveganje, je odprto za razpravo"

"O tem ni nobenega pravnega ali varnostnega vprašanja. Vendar gre za očitno politično histerijo, ki jo ustvarja tako večina v Evropskem parlamentu kot nekatere države članice," je na novinarski konferenci politične skupine Domoljubi za Evropo v Bruslju dejal Janos Boka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vprašanje, ali prisotnost ruskih in beloruskih državljanov na ozemlju EU predstavlja varnostno tveganje, je odprto za razpravo. Če kdo meni, da gre dejansko za vprašanje državne varnosti, to ni razprava zgolj o Madžarski," je danes menil Boka.

Pojasnil je namreč, da je Madžarska ruskim in beloruskim državljanom od julija v okviru tako imenovane sheme državnih izkaznic izdala le 14 delovnih vizumov. Medtem so nekatere druge članice EU po njegovih besedah izdale veliko več dovoljenj za delo ali prebivanje.

Komisarka Johansson v madžarski omilitvi vizumskega režima za Ruse in Beloruse vidi grožnjo

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je danes Budimpešto prosila za več informacij o madžarskem programu za poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za delo in prebivanje, ki od julija vključuje Ruse in Beloruse. Na seji pristojnega odbora Evropskega parlamenta je Johansson namreč nova vizumska pravila označila za potencialno grožnjo.

Ylva Johansson, evropska komisarka Foto: Reuters

Johansson je na današnji seji odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) izrazila pomisleke glede sprejemanja državljanov dveh sovražnih držav. Budimpešta naj ne bi ustrezno odgovorila na varnostne pomisleke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Branko Grims podprl Madžarsko



V obrambo Madžarski je danes v odprtem pismu stopil slovenski evroposlanec in član Libe Branko Grims (EPP/SDS). Dejstvo, da je moral Boka madžarski pogled predstaviti na novinarski konferenci, je označil za nesprejemljivo.



Po njegovem prepričanju bi moral biti na sejo, ki je neposredno zadevala članico, povabljen predstavnik te države. "Tak način dela Evropskega parlamenta in njegovih delovnih teles je po mojem mnenju nesprejemljiv ter meče slabo luč na demokratičnost delovanja, zato proti takšnim metodam dela ostro protestiram," je sporočil Grims.



"Evropska unija je prostovoljna povezava suverenih držav, zato je doslednost v spoštovanju tega demokratičnega pravila še toliko pomembnejša," je dodal v dopisu, ki ga je naslovil na predsednika odbora Libe in ga poslal tudi predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola.