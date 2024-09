"Srbija, ki jo vodi Vučić, je Srbija, ki ne bo nikoli članica zveze Nato, ki ne bo nikoli uvedla sankcij proti Rusiji in nikoli ne bo dovolila, da z njenega ozemlja izvajajo kakršnekoli protiruske akcije," je izjavil Vulin. Poudaril je še, da Srbija ni samo strateška partnerica Rusije, ampak tudi njena zaveznica, ter da je zaradi tega pod ogromnim pritiskom.

Vulin, ki je bil do lanskega novembra šef srbske varnostno-obveščevalne službe Bia, je Rusijo od začetka vojne v Ukrajini obiskal že večkrat, nazadnje pred dvema tednoma. Današnji pogovor s Putinom je potekal ob robu vzhodnega gospodarskega foruma EEF v Vladivostoku. Srečanje so v živo prenašali na družbenem omrežju YouTube.

Aleksandar Vulin je znan po tesnem odnosu s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, mediji so ga opisali tudi kot človeka, ki pove tisto, kar Vučić v resnici misli. Foto: STA

Putin pričakuje Vučićevo udeležbo na vrhu skupine BRICS

Putin je v izjavi, ki jo je objavil tudi njegov urad, poudaril, da je obseg blagovne menjave med državama rahlo upadel. Dodal je, da se zaveda, da se srbska vlada ukvarja s tem ter da obstaja veliko zanimivih področij za sodelovanje, kot so proizvodnja, transport in industrija.

Poudaril je, da ima Rusija ključno vlogo pri oskrbi Srbije z energetskimi viri, in to pod ugodnimi pogoji. Spomnil je še, da marca poteče pogodba o dobavi zemeljskega plina.

Putin je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes izrazil tudi pričakovanje, da se bo Vučić udeležil vrha skupine hitro rastočih gospodarstev BRICS, ki bo potekal oktobra v Kazanu. Dejal je, da so mu že poslali vabilo.

Vulin je Moskvo od začetka vojne v Ukrajini obiskal že večkrat, ZDA so proti njemu lani zaradi povezav z Rusijo ter domnevne korupcije in vpletenosti v trgovino z mamili uvedle tudi sankcije. Foto: Guliverimage

Srbija uradno podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, vendar zaradi ruske invazije v Ukrajini noče uvesti sankcij proti Moskvi, k čemur jo kot kandidatko za članstvo v Evropski uniji pozivajo države članice.



EU je pred srečanjem Vulina in Putina za Voice of America (VOA) opozorila, da ohranjanje vezi z Rusijo v času njene agresije proti Ukrajini ni v skladu z vrednotami EU in procesom pridruževanja.



Iz ameriškega State Departmenta so za VOA sporočili, da cenijo partnerstvo Srbije v boju proti ruski agresiji v Evropi in da daje humanitarno pomoč ukrajinskemu narodu. Dodali so tudi, da ostajajo osredotočeni na sodelovanje z voditelji Srbije za krepitev strateškega partnerstva med državama, medtem ko Srbija še naprej gradi varno prihodnost v Evropi, ki bo odporna proti političnemu in gospodarskemu izsiljevanju Rusije.