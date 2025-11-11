Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

11. 11. 2025,
19.01

53 minut

Dejan Stanković končal trenersko pot pri Spartaku

STA

Dejan Stanković | Dejan Stanković ni več trener moskovskega Spartaka. | Foto Guliverimage

Dejan Stanković ni več trener moskovskega Spartaka.

Foto: Guliverimage

Srbski nogometni strokovnjak Dejan Stanković ni več trener Spartaka iz Moskve, je na klubski spletni strani zapisal klub iz ruske prestolnice.

Stanković in Spartak sta se sporazumno razšla, razlog za odhod 47-letnega Srba pa so slabi rezultati, ki niso zadovoljili vodstva kluba. Spartak je na dosedanjih petnajstih tekmah ruskega prvenstva zbral 25 točk in je na šestem mestu, vodilna Krasnodar in CSKA Moskva imata osem točk več.

Nastalo strokovno vrzel po odhodu Stankovića, nekdanjega trenerja srbske Crvene zvezde, madžarskega Ferencvarosa in italijanske Sampdorie, je začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik Vadim Romanov.

Ruski mediji so že pred časom zapisali, da so vodilne osebe Spartaka nezadovoljne z delom Stankovića, kot njegovega možnega naslednika pa so omenjali tudi španskega strokovnjaka na klopi Celja Alberta Riero.

