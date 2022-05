Stanković podaljšal s Crveno zvezdo do 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dejan Stanković ostaja trener Crvene zvezde do leta 2025.

Dejan Stanković ostaja trener Crvene zvezde do leta 2025. Foto: Reuters

Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je danes podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom za leto dni, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. To pomeni, da bo 43-letni prvi mož strokovnega štaba na trenerski klopi do leta 2025.