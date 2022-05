Klopp izbran za trenerja leta v Angliji

Trener angleškega nogometnega velikana Liverpoola Jürgen Klopp je bil izbran za najboljšega trenerja leta v angleški premier league. Pod njegovim vodstvom so rdeči letos osvojili ligaški pokal in pokal FA. Na obeh tekmah so po izvajanju enajstmetrovk premagali londonski Chelsea.

Blizu so bili tudi naslova prvaka v angleškem prvenstvu, kjer so samo za eno točko zaostali za Manchester Cityjem.

"To je velika čast. Bila je nora sezona," je Klopp dejal v torek ob prejemu nagrade na podelitvi v Londonu. "Za nas se na koncu ni razpletlo najbolje, ampak smo to že preboleli," je o razburljivi nedelji dejal 54-letnik.

Reds so sicer premagali Wolverhampton s 3:1 in upali na spodrsljaj sinjemodrih, a so te po preobratu s 3:2 premagali Aston Villo in osvojili osmi naslov državnih prvakov.

Nemški strateg se je poklonil tudi svojemu trenerskemu štabu. "Ko osvojiš takšno nagrado, si bodisi genij bodisi imaš najboljši trenerski štab na svetu in jaz sem tukaj z vsem svojim trenerskim osebjem, ki ve, kako zelo ga cenim," pravi Klopp.

Ob tem je Nemec prejel tudi pokal sira Alexa Fergusona za najboljšega trenerja po izboru vseh trenerjev iz vseh članskih lig angleškega nogometa. "To, da so za to glasovali moji kolegi, je najpomembnejša nagrada, ki jo lahko dobiš," je dodal.

Sezona za Liverpool sicer še ni končana. V soboto se bo v finalu lige prvakov v Parizu pomeril z Real Madridom.

