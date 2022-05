Negativne misli Ancelottija, a njegovi zabijajo že na treningu #video

Ancelotti sproščen na torkovem treningu pred finalom lige prvakov. Foto: Reuters Na torkov trening pred sobotnim finalom lige prvakov, ki bo v Parizu na stadionu Stade de France, je Real Madrid spustil tudi novinarje, snemalce in fotografe. Kot pričajo posnetki v zgornjem videu, so strelci belega baleta zelo razpoloženi. Trening je minil v sproščenem vzdušju, še trener se je zabaval, zabili pa so nekaj zelo atraktivnih golov.

Nato se je na novinarski konferenci trener Carlo Ancelotti razgovoril o poti do finala in poudaril, da niso odigrali najboljšega nogometa. "Nismo prikazali vrhunske igre, a nas ni nihče premagal, kar zadeva predanost in motivacijo. Predanost in motivacijo potrebuješ tudi v finalu, a tam to ni dovolj. Nihče si že vnaprej ne zasluži zmage v finalu. Zaslužiti si jo moraš s tem, kar prikažeš na veliki tekmi, ne prej."

Pred odhodom v Pariz nogometaši Reala Madrida trenirajo še v domačem trening centru. Foto: Reuters

"Fantje bi lahko mene naučili, kako se igra v finalu"

Kot prednost njegove ekipe v soboto proti Liverpoolu pa navaja dejstvo, da bo za večino teh fantov to peti finale lige prvakov v zadnjih osmih letih. "Nekateri fantje bi lahko mene naučili, kako se igra v finalu. Odigrali so več odločilnih tekem kot jaz." No, tudi Ancelotti je ekipo že vodil v petih finalih. Je pa res, da bo to zanj drugi v zadnjih osmih letih.

Benzema in Modrić sta atraktivne gole zabijala že na torkovem treningu. Foto: Reuters Čeprav je italijanski strateg najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje osvojil že trikrat (dvakrat z Milanom in enkrat z Realom), pa to sezono težje obvladuje svoja čustva kot v prejšnjih. Vendarle lahko postane prvi trener s štirimi lovorikami v ligi prvakov. "Zame so najtežji trenutki tri, štiri ure pred tekmo. Še posebej letos, saj se veliko več potim, srčni utrip se mi dvigne, veliko je negativnih misli. Takrat mi je res težko in ne znam razložiti, zakaj. A ko se tekma začne, vse to izgine."

Sporočilu Mbappeju: Želim mu vse dobro, a ne proti Realu

Mbappe je podpisal novo triletno pogodbo s PSG-jem. Foto: Reuters Zgodba s Kylianom Mbappejem, ki si je premislil in ne prihaja v njihov klub, ni bila motnja pred finalom, pravi Ancelotti. "Vsak se odloča sam. Bodimo pošteni in priznajmo, da bi bil odličen za našo ekipo, saj je izjemen nogometaš. Čeprav se je odločil, da ostane v Parizu, ga moramo spoštovati še naprej. Želim mu vse dobro, a ne proti Realu. Sicer mu želim vse dobro."