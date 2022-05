Dogodek, ki je pokopal kariero nesrečnega Nemca

Nogometna javnost v Evropi odšteva dni do sobotnega spektakla − finala lige prvakov, v katerem se bosta pomerila angleški Liverpool in španski Real Madrid. To bo deveti obračun evropskih velikanov in skupno tretji finale v ligi prvakov. Še posebej grenki spomini na zadnji finale pred štirimi leti vežejo nogometaše Liverpoola, glavna vloga pa je takrat pripadla vratarju Liverpoola Lorisu Kariusu.

Real Madrid ali Liverpool? Real 14. ali Liverpool sedmič? Carlo Ancelotti ali Jürgen Klopp? Kdo bo zmagovalec letošnje sezone lige prvakov? Real je na osmih medsebojnih obračunih do zdaj zmagal štirikrat, Liverpool je bil boljši trikrat, enkrat pa sta se tekmeca razšla z remijem. Madridski klub je proti Redsem ostal neporažen na zadnjih petih medsebojnih obračunih.

Dozdajšnji obračuni Reala in Liverpoola:

Leto Kraj tekme Rezultat Strelci 1981 Pariz Liverpool 1:0 Real Kennedy 2009 Madrid Real 0:1 Liverpool Benayoun 2009 Liverpool Liverpool 4:0 Real Torres, Gerrard x 2, Dossena 2014 Liverpool Liverpool 0:3 Real Ronaldo, Benzema x 2 2014 Madrid Real 1:0 Liverpool Benzema 2018 Kijev Real 3:1 Liverpool Benzema, Bale x 2; Mane 2021 Madrid Real 3:1 Liverpool Vinicius x 2, Asensio; Salah 2021 Liverpool Liverpool 0:0 Real

Kdo bo uspešnejši v tretje?

Dvakrat sta se ekipi pomerili tudi v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja. Tako kot letos sta se tekmeca v finalu − takrat se je tekmovanje imenovalo pokal državnih prvakov − pomerila leta 1981, ko je bila zadnja tekma sezone prav tako na sporedu v Parizu. Z 1:0 je slavil Liverpool, potem ko je edini zadetek na tekmi dosegel Alan Kennedy, ki je izkoristil eno redkih napak vratarja Reala Agustína Rodrígueza. Ta je klonil pod pritiskom veličine tekme in slabo posredoval ob bližji vratnici. Vratar španskega kluba je bil po koncu srečanja tako razočaran in jezen, da je medaljo, ki jo je dobil za drugo mesto, po tekmi v Parizu zalučal v reko Seno.

Alan Kennedy scores vs Real Madrid. Nothing to do to Agustín Rodríguez, GK merengue. 1981. pic.twitter.com/WuIykztIuM — 🇷 🇴 🇧 🇧 🇮 🇪 (@RobbieRuud) May 11, 2018

Do naslednjega finala pa sta tekmeca morala čakati kar 37 let. Pred tremi leti je v Kijevu Real zmagal s 3:1. In Redsi so zdaj odločni, da se Madridčanom oddolžijo za tisti poraz. Na to je že pred povratno tekmo polfinala lige prvakov med Real Madridom in Manchester Cityjem opozoril zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah. "Če sem povsem odkrit, si želim igrati še proti Real Madridu, ne vem, zakaj bi to skrival," je bil jasen Egipčan, ki je pred štirimi leti po poškodbi rame po stiku s Sergiem Ramosom tekmo sklenil že v 31. minuti.

Karius zapečatil usodo Liverpoola

Tudi finale leta 2018 je minil v znamenju vratarskih napak, in sicer takratnega prvega vratarja Liverpoola Lorisa Kariusa, ki je na tisti tekmi praktično pokopal svojo kariero. Nemec je takrat pri porazu z 1:3 "zakrivil" kar dva zadetka Madridčanov. Vsi pa so na srečanju padli v drugem polčasu. Najprej je zadel Karim Benzema, a je Sadio Mane hitro izenačil na 1:1. Nato je v igro vstopil Gareth Bale, junak srečanja, in dosegel dva gola.

Karius je takrat storil dve hudi napaki, ki sta zapečatili usodo Redsov. Pri drugem zadetku je hotel z roko podati soigralcu, a je to storil tako nespretno, da je žogo prestregel Karim Benzema in jo preusmeril v prazno mrežo. Nato pa je "sodeloval" tudi pri tretjem in zadnjem golu Reala. Gareth Bale se je odločil za močan strel z razdalje, Nemec na vratih otoškega velikana pa si je znova privoščil napako, nerazumljivo odbil žogo v svojo mrežo in branilcem naslova iz Madrida podaril še en zadetek.

"Zelo mi ga je žal. Je fantastičen fant. Kaj naj rečem o zadetkih, ki jih je prejel? Tretji gol je dobil zaradi prvega. To je očitno, saj je preveč razmišljal o njem," je po tekmi Kariusa branil Jürgen Klopp, ki pa se je po tisti tekmi skupaj s strokovnim štabom odločil za menjavo na vratarskem mestu.

Kako se bo odrezal Alisson?

Liverpool je Kariusa takoj po koncu sezone posodil v Bešiktaš, nato pa še k Union Berlinu, kjer pa se danes 28-letni Nemec, ki je sicer trenutno še vedno član Liverpoola, a priložnosti po polomu v finalu lige prvakov ni več dobil, ni pretirano izkazal. Redsi so takoj po koncu tiste sezone zato v svoje vrste zvabili Brazilca Alissona Beckerja, ki je na Otok prestopil za takrat rekordnih 75 milijonov evrov, kar je še danes druga najvišja vsota med vratarji. Za rekordnih 80 milijonov evrov je malo za njim v vrste Chelseaja iz Athletic Bilbaa prestopil Kepa Arrizabalaga.

Alisson Becker bo v soboto na zahtevni preizkušnji. Foto: Reuters

A tudi sicer zanesljivi Brazilec bo v soboto na težki preizkušnji. Zagotovo si bo za nov zadetek v finalih lige prvakov prizadeval 34-letni Benzema, ki je v izjemni formi. V la ligi, kjer si je Real že nekaj krogov pred koncem zagotovil naslov prvaka, je letos zabil kar 27-krat, s 15 zadetki pa je tudi najboljši strelec lige prvakov. Ob tem je Benzema tudi najboljši strelec na obračunih Liverpoola in Reala, saj je do zdaj zadel štirikrat. A lahko zagotovo ne bo niti vratarju belega baleta Thibautu Courtoisu, saj imajo tudi angleški podprvaki v svojih vrstah ogromno orožij, ki lahko dosežejo zadetek. Prvi zvezdnik, Egipčan Salah, si je s 23 zadetki razdelil prvo mesto na angleški lestvici strelcev, ob tem pa je osemkrat zadel še v ligi prvakov. Hkrati je svojim soigralcem podelil še 13 asistenc.

V Parizu se tako v soboto (21.00) obeta veliki spektakel, ki bo dal še zadnji odgovor v tej, izjemno zanimivi nogometni sezoni.

