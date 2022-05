Presenečenje v Celju: Simon Rožman ni več trener

Le nekaj dni po koncu tekmovalne sezone 1. SNL (to ne velja za Tabor in Triglav, ki se bosta 26. in 29. maja pomerila v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige) se v slovenskih prvoligaških klubih že dogajajo kadrovske spremembe. Novincem so najbolj na široko odprli vrata pri ljubljanski Olimpiji, veliko sprememb je tudi pri Muri, ogromno pa se dogaja tudi pri Celju. Ne le da smo priča spremembam v igralskem kadru, saj se je za sporazumno prekinitev sodelovanja s prvakom iz leta 2020 dogovoril Nizozemec Terry Lartey, v knežjem mestu iščejo tudi novega trenerja!

Celjani prehiteli le dva

Generalni direktor Celja Valerij Kolotilo bo primoran iskati novega stratega. Foto: Grega Valančič/Sportida Po poročanju slovenskega športnega dnevnika Ekipa24 se namreč Simon Rožman le šest mesecev po tem, ko je prevzel vodenje celjskega kluba, natresel kopico pohval na račun vodstva kluba in igralcev, ki jih je imel na voljo, poslavlja od kluba. V spomladanskem delu ni uresničil ciljev.

Celjani so po skromnem jesenskem delu, ko sta na trenerskem stolčku sedela Agron Šalja in Simon Sešlar, svojo možnost za tako želen preboj v Evropo iskali v pokalu. Ni jim uspelo. V polfinalu so po dramatični tekmi na Bonifiki ostali praznih rok, v prvenstvu pa so nizali neprepričljive rezultate in na koncu prehiteli le dva tekmeca: Tabor in Aluminij (zadnji se je preselil v drugo ligo). To je bil velik udarec za vodstvo kluba, zlasti generalnega direktorja Valerija Kolotila, ki je v sezono 2021/22 vstopil z drzno napovedjo, da Celjane vidi pri vrhu razpredelnice.

Simon Rožman je med jesenskim delom zapustil klop Maribora, zdaj se poslavlja še od Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Namesto boja za naslov prvaka pa je Celje, ki je v zadnjem letu v svoje vrste privabil ogromno novincev, prevladovali so mladi slovenski nogometaši, pa tudi nekateri izkušenejši legionarji, padlo v povprečje slovenske lige. Rožman je tako po neprepričljivi izkušnji z Mariborom, s katerim je lani neuspešno naskakoval državni naslov, nato pa po slabih rezultatih v jesenskem delu zapustil stolček in ponudil možnost bodočemu junaku vijolic Radovanu Karanoviću, izkusil še eno razočaranje v slovenskem nogometu. Kariero bi lahko nadaljeval v Šibeniku, pri istoimenskem hrvaškem prvoligašu.

Zadnjo lovoriko v trenerski karieri je osvojil z Rijeko, ko je bil pokalni zmagovalec. Foto: Hina/STA

Hrvaško prvenstvo odlično pozna, pri južnih sosedih je že deloval pri Rijeki, z njo osvojil pokal in se uvrstil v skupinski del lige Europa, potem ko je zapustil Kvarner, pa je sledilo obdobje manj uspešnega dokazovanja v 1. SNL. Celjski dolgoročni projekt z Rožmanom, ki ga je omenjal v začetku leta, ko je mladi strokovnjak iz Štor predstavil svoje cilje, je tako doživel klavrn konec že po polovici leta.