Ruski velikan pripeljal slovenskega reprezentanta

Čeprav so ruski nogometni klubi v zadnjih mesecih ostali brez številnih tujcev, ti so se ob vojnih spopadih v Ukrajini in mednarodnih sankcijah, naperjenih proti Rusiji, odločili za spremembo klubska okolja in države, v ruskem prvenstvu še vedno nastopa veliko znanih imen. Moskovski Spartak ima tako v svojih vrstah Nizozemca Quincyja Promesa in Nigerijca Victorja Mosesa, pa tudi starega znanca 1. SNL, Jamajčana Shamarja Nicholsona, čigar tržna vrednost je v zadnjih letih po oceni Transfermarkta zrasla na 7,5 milijona evrov.

Официально: Миха Мевля — новый игрок «Спартака» ✅



Первый словенец в истории нашего клуба подписал сегодня годичный контракт с возможностью продления ещё на сезон и выбрал 32-й игровой номер 🔴⚪️



Dobrodošel, Miha! 🇸🇮 pic.twitter.com/ysHbOXfjFy — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 8, 2022

Z njimi bo po novem sodeloval tudi 32-letni Slovenec Miha Mevlja. Primorec je podpisal enoletno pogodbo in se vrnil v okolje, kjer je že deloval. Eden od najboljših slovenskih branilcev, ki je za izbrano vrsto odigral že 49 tekem, je v ruskem prvenstvu že branil barve Zenita, Sočija in Rostova. Zdaj bo oblekel še dresu Spartaka.

Nekdanji branilec Gorice igra v tujini že slabo desetletje. Začel je v Švici (Lausanne), nadaljeval v Izraelu (Bnei Sakhnin), nato pa je opozoril nase pri Dinamu iz Bukarešte, ko si je prislužil tudi vpoklic v člansko reprezentanco. Nato je nadaljeval kariero v Rusiji, v prejšnji sezoni pa je igral za turški Alanyaspor.

Spartak je pred petimi leti v ligi prvakov gostoval tudi v Mariboru. V tej sezoni ne sme nastopiti v evropskih tekmovanjih. Takšno usodo so v tekmovanjih pod okriljem Uefe doživeli vsi ruski klubi. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Slovenska reprezentanca bo konec meseca odigrala tekmi lige narodov proti Norveški (24. september) in Švedski (27. september), selektor Matjaž Kek pa bo seznam vpoklicanih reprezentantov predstavil v torek.