Ameriški milijarder posnema ruskega predhodnika

Kaj razkrivajo številke pravkar končanega poletnega prestopnega roka? Z naskokom največ denarja so v nakup okrepitev vložili angleški klubi. Člani Premier League, podprti s ''televizijskim'' denarjem, so to poletje porušili rekord. Zapravili so kar 2,24 milijarde evrov, največ v zgodovini nogometa! Med klubi je bil največji zapravljivec Chelsea, največ novincev je pripeljal Nottingham, največji zaslužkar pa je postal Ajax. Zlasti po zaslugi Manchester Uniteda.

Izraz ''Denar je sveta vladar'' je že dolgo v veljavi tudi v svetu nogometa. Ob peščici drugih evropskih klubov, zlasti velikanov, kot so Real Madrid, Barcelona, Bayern in PSG, lahko najbolj drzne prestope izvajajo zlasti člani angleške Premier League. To so dokazali tudi to poletje, ko so v nakup novih igralcev vložili več kot dve milijardi evrov in s tem poskrbeli za nov rekord. O tem, kako so izstopali v dejavnostih na nogometni tržnici, je dovolj zgovoren že ta podatek, da so angleški prvokategorniki zapravili približno toliko, kot vsi klubi iz prvih lig v Franciji, Italiji, Nemčiji in Španiji skupaj!

Katera liga je zapravila največ denarja v prestopnem roku?

Tekmovanje Znesek Angleško prvenstvo (Premier League) 2,240 milijarde evrov Italijansko prvenstvo (Serie A) 0,749 Francosko prvenstvo (Ligue 1) 0,558 Špansko prvenstvo (LaLiga) 0,506 Nemško prvenstvo (Bundesliga) 0,484 Nizozemsko prvenstvo (Eredivisie) 0,176 Portugalsko prvenstvo (Liga Portugal) 0,170 Belgijsko prvenstvo (Jupiler Pro League) 0,115 Turško prvenstvo (Süper Lig) 0,100 Angleška druga liga (Championship) 0,089

Vir: Transfermarkt

Najbolj si je napolnil žepe Ajax

Brazilec Antony je zapustil Amsterdam in se podal v Manchester, Ajax pa je zaslužil 95 milijonov evrov. Z vključenimi bonusi bi se lahko zaslužek povzpel na 100 milijonov! Foto: Reuters Največji zaslužkar poletnega prestopnega roka je Ajax. Nizozemski velikan je prodal sedem igralcev, največ zaslužka pa sta prinesla Brazilec Antony in Argentinec Lisandro Martinez. Oba sta odšla k Manchester Unitedu, rdeči vragi pa so zanju plačali klubu iz Amsterdama več kot 150 milijonov evrov!

Dobiček Ajaxa pa bi se lahko povzpel še višje, če bi vodstvo kluba prižgalo zeleno luč za prodajo Mehičana Edsona Alvareza, za katerega je Chelsea ponudil 50 milijonov evrov. Poleg južnoameriškega dvojca, ki bo nadaljeval kariero na Old Traffordu, so blagajno Ajaxa napolnile še prodaje nesrečnega Sebastiena Hallerja (31 milijonov evrov), ki je kmalu po selitvi k Borussii Dortmund izvedel, da ima raka na modih in je sredi zahtevnega zdravljenja, Ryana Gravenbercha (18,5), Perra Schuursa (9), Nicolasa Tagliafica (4,2) in Dominika Kotarskega (1).

Skoraj polovico zaslužka je Ajax, ki že vrsto let slovi kot valilnica talentov, namenil nakupu poletnih okrepitev. Poleg Ajaxa so v poletnem prestopnem roku največ denarja zaslužili pri Sportingu iz Lizbone, Monacu, Lillu in Brightonu.

Kateri klubi so zaslužili največ denarja v prestopnem roku?

Klub Zaslužek Prodaja Nakup Ajax Amsterdam (Niz) 111,12 216,22 105,1 Sporting Lizbona (Por) 77,85 119,8 41,95 Monaco (Fra) 73,5 117 43,5 Lille (Fra) 73 99 26 Brighton & Hove Albion (Ang) 66,1 113,9 47,8 Benfica Lizbona (Por) 65 127,3 62,3 Leicester City (Ang) 64,4 81,4 17 Sevilla (Špa) 63,5 91,5 28 Red Bull Salzburg (Avt) 63,04 92,54 29,5 Burnley (Ang) 56,45 80,5 24,05

Modri prevetrili zasedbo

Todd Boehly želi Chelsea vrniti na angleški in evropski vrh. Navijači so mu pripravili dobrodošlico v slogu priljubljene skupine Madness, katere uspešnica "One Step Beyond" zelo pogosto odmeva na Stamford Bridgu. Foto: Reuters Londonski Chelsea pod vodstvom novega lastnika Todda Boehlyja nadaljuje politiko izdatnih nakupov, s katero si je ustvaril prepoznaven status v nogometnem svetu njegov predhodnik Rus Roman Abramovič. Modri so na stadionu Stamford Bridge pripeljali ogromno znanih imen, za kar tri pa so odšteli več kot 50 milijonov evrov. Prišli so Wesley Fafana (80 milijonov evrov), Marc Cucurella (65) in Raheem Sterling (56), s tem pa se seznam poletnih okrepitev še zdaleč ne konča.

Dres Chelseaja po novem nosijo tudi Kalidou Koulibaly (38), Carney Chukwuemeka (18), Pierre-Emerick Aubameyang (12), komaj 18-letni ameriški vratar Gabriel Slonina (9,09) pa bo kot posojen nogometaš modrih nadaljeval kariero pri Chicagu. Modri so tako prevetrili moštvo. Trener Thomas Tuchel ima opravka s številnimi novimi obrazi, saj so poleti zapustili modre Timo Werner, Romelu Lukaku, Emerson, Antonio Rüdiger, Billy Gilmour, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Kenedy, Saul Niguez, Callum Hudson-Odoi …

Globoko v žep segel tudi Man Utd

Argentinec Lisandro Martinez že nastopa za Manchester United, njegov nekdanji soigralec pri Ajaxu pa bo krstni nastop Antony za rdeče vrage dočakal morda že konec tedna. Foto: Reuters Za ogromne spremembe se je odločil tudi Manchester United, ki je podobno kot Chelsea pripeljal kar tri igralce, za katere je odštel več kot 50 milijonov evrov. Pod letošnji rekordni prestop se je podpisal mladi brazilski krilni napadalec Antony (95 milijonov evrov), zvezno vrsto je okrepil njegov starejši rojak Casemiro (70,65), obrambno vrsto pa Argentinec Lisandro Martinez (57,37). Iz Nizozemske, natančneje Feyenoorda, je prišel še Tyrell Malacia (15), na posojo sta prišla izkušena Christian Eriksen in Martin Dubravka.

Po drugi strani so ''gledališče sanj'' zapustili Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matić, Edinson Cavani, Andreas Pereira, Eric Bailly, Alex Telles, Amad Diallo, Juan Mata in drugi, vodstvo Uniteda pa je podobno kot novi trener Erik ten Hag, ki veliko pričakuje tudi od 37-letnega Portugalca Cristiana Ronalda (v prejšnji sezoni prvega strelca kluba), prepričano o tem, da bodo rdeči vragi v tej sezoni bolj konkurenčni v boju za najvišja mesta.

Kateri klubi so zapravili največ denarja v prestopnem roku?

Klub Znesek Chelsea (Ang) 278,99 milijona evrov Manchester United (Ang) 238,02 West Ham (Ang) 182 milijonov evrov Tottenham (Ang) 169,9 Nottingham Forest (Ang) 161,95 Barcelona (Špa) 153 milijonov evrov PSG (Fra) 147,5 Manchester City (Ang) 139,5 Bayern München (Nem) 137,5 Wolverhampton (Ang) 136,6

Na lestvico desetih klubov, ki so zapravili poleti največ denarja, se je uvrstilo kar sedem predstavnikov iz Anglije. Čast ''kopenske'' Evrope branijo Barcelona, PSG in Bayern München.

Kateri klubi so zaslužili največ denarja le z naslova prodaje igralcev?

Klub Znesek Ajax Amsterdam (Niz) 216,22 milijonov evrov Manchester City (Ang) 159,9 Benfica Lizbona (Por) 127,3 Sporting Lizbona (Por) 119,8 Monaco (Fra) 117 milijonov evrov Brighton & Hove Albion (Ang) 113,9 Leeds United (Ang) 108,2 Bayern München (Nem) 104,4 Juventus (Ita) 103,15 Lille (Fra) 99 milijonov evrov

Vir: Transfermarkt