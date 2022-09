Konec norega dneva, ko so plesali milijoni

Romunski prvak Cluj, ki jo je v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo zagodel Mariborčanom in jih izločil iz Evrope, je okrepil obrambno vrsto. Iz Francije je prišel stari znanec vijolic Jean-Claude Billong.

CFR 🚂 SIGN EX-CAMEROON 🇨🇲 CB



CFR Cluj have signed 28yo defender Jean-Claude Billong 🇨🇲🇫🇷 from Clermont 🇫🇷 for €150k (to terminate contract)



The 1.92 metre tall centre-back was also colleagues with FCSB’s Joyskim Dawa in the Cameroonian national team in the past pic.twitter.com/riuT38CHDR