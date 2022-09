"Pet let sreče, veselja in čarovnije, a tudi bolečine in težkih trenutkov. Hvala, da ste me podpirali in mi stali ob strani," je ob predčasnem slovesu od Atalante v javni zahvali klubu zapisal slovenski nogometaš Josip Iličić.

Zaključek poletne nogometne tržnice je prinesel tudi pričakovano vest, da Josip Iličić predčasno s prekinitvijo pogodbe zapušča Atalanto. Zanjo je nazadnje igral januarja v serie A, v ligi prvakov pa lani novembra. V petih sezonah je v vseh tekmovanjih za klub iz Bergama zaigral na 173 tekmah in zabil 60 golov (ter še za 44 golov podal). "Nemogoče je povzeti vse, kar si nam dal," so tako ob slovesu zapisali pri Atalanti.

Zdaj se je z zapisom na družabnih omrežjih odzval še 34-letni slovenski nogometaš. "Ni lahko najti pravih besed, s katerimi bi se zahvalil." Bilo so čustvena leta, ostali bodo najlepši spomini, piše priljubljeni Jojo. "Pet let sreče, veselja in čarovnije, a tudi bolečine in težkih trenutkov. Hvala, da ste me podpirali in mi stali ob strani."

Zahvalil se je vsem v klubu, od trenerjev do soigralcev in seveda navijačem. "Skupaj smo pisali zgodovino in ta ne bo nikoli pozabljena. Za večno boš v mojem srcu. Forza Atalanta!" To je bilo namreč obdobje, ko je Atlanta nastopala v evropski ligi ali ligi prvakov, kar je pred tem ta klub čakal več kot 25 let.