Kar se je že dolgo napovedalo, se je danes tudi uresničilo. 34-letni slovenski nogometaš Josip Iličić in Atalanta gresta vsak svojo pot.

"Nemogoče je povzeti vse, kar si nam dal. Hvala za te in mnoge druge čudovite spomine. Bergamo si očarali s svojimi igrami, s tabo smo sanjali na igrišču. Hvala," so konec predčasnega sodelovanja potrdili pri Atalanti.

Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori.



Grazie di tutto, Prof 🥺



You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it.



Thanks for everything, Prof 🖤💙

Iličić, čigar zadnje stresne sezone niso zaznamovale le mojstrovine na zelenici, ampak tudi psihične težave, je imel z Atalanto sklenjeno pogodbo do konca junija 2023, a trener Gian Piero Gasperini nanj v sezoni 2022/23 ni računal. Klub iz Bergama ga že pred začetkom sezone sploh ni registriral za nastope v serie A.

Za Kranjčana naj bi se zanimala Verona.

Pilj zapušča zmajevo gnezdo

Na zadnji dan prestopnega roka Ljubljano in Olimpijo zapušča Marin Pilj, pa sporočajo iz NK Olimpija.

Na zadnji dan prestopnega roka Ljubljano in Olimpijo zapušča Marin Pilj. Marin, hvala za vse in srečno v nadaljevanju kariere. pic.twitter.com/9et44VruaW — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 31, 2022

Za Hrvata ponujajo 90 milijonov evrov

Londonski Chelsea razmišlja o okrepitvah v zadnji vrsti. Že dalj časa spremlja hrvaškega branilca Joška Gvardiola, ki se dokazuje pri Leipzigu, kjer si deli slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Italijanski novinar Fabrizio Romano, ki pozorno spremlja dogajanje v prestopnem roku, poroča, da so modri iz Londona stopili v stik s predstavniki rdečih bikov, za 20-letnega Hrvata, nekdanjega branilca zagrebškega Dinama, pa ponujajo kar 90 milijonov evrov.

Joško Gvardiol bi lahko v prihodnji sezoni zaigral na Otoku in poskrbel za svetovni rekord, kar zadeva najdražji prestop branilcev. Foto: Reuters

Če bo bogati nemški klub sprejel ponudbo, bo Gvardiol postal najdražji branilec vseh časov, poskrbel pa bo tudi za hrvaški rekord. Zdajšnji rekorder, kar zadeva najdražji prestop branilcev, je kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire, za katerega so rdeči vragi Leicester Cityju plačali 87,1 milijona evrov.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. 🚨🔵 #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side.

Romano dodaja, da bi Hrvat, če se bosta kluba dogovorila, ostal v Nemčiji do konca sezone 2022/23, nato pa se pridružil Chelseaju. Prihodnjo sezono se bo Leipzig sicer okrepil v napadu, saj bo iz Salzburga za 24 milijonov evrov prišel mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Fofana za velik denar k Chelseaju

Angleški nogometni prvoligaš je pripeljal še eno drago poletno okrepitev. Za Londončane bo po novem igral mladi francoski reprezentančni branilec Wesley Fofana, dosedanji član Leicestra, sta potrdila oba kluba, poroča STA.

Enaindvajsetletni Fofana je z novimi delodajalci podpisal sedemletno pogodbo. Višine odškodnine kluba nista razkrila, otoški mediji pa so poročali, da bo Chelsea plačal skoraj 82 milijonov evrov ter še nekaj dodatkov.

Fofana, ki je v Leicester prestopil oktobra 2020 za 35 milijonov evrov iz St. Etienna, je tako še ena v vrsti velikih okrepitev Londončanov, med drugim je ekipa Thomasa Tuchela bogatejša še za Raheema Sterlinga (56,2 milijona evrov), Marca Cucurello (65,3 milijona evrov) in Kalidouja Koulibalyja (38 milijonov).

Domžale pripeljale avstrijskega vezista

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je zadnji dan prestopnega roka dobil novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, je zvezno vrsto okrepil 30-letni Avstrijec Daniel Offenbacher, nekdanji član Salzburga, Sturma iz Gradca, Wolfsbergerja in nazadnje Rieda. Podpisal je dveletno pogodbo, poroča STA.

"Nemudoma po poškodbi Zenija Husmanija, zaradi težav s kolenom bo manjkal najmanj dva meseca, smo se morali odzvati in poiskati zamenjavo v zvezni vrsti. V Danielu smo našli izkušenega vezista, ki je med avstrijsko elito odigral več kot 200 tekem," je za klubsko spletno strani povedal športni direktor Senijad Ibričić.

Ruiz okrepil PSG, Paredes odhaja v Italijo

Francoski prvak PSG je na Park princev pripeljal 26-letnega Španca Fabiana Ruiza, s katerim je sklenil petletno pogodbo. Španec, ki igra v zvezni vrsti, je zadnje štiri sezone igral v dresu Napolija, s katerim je leta 2020 postal pokalni zmagovalec. Napoli je zaslužil 23 milijona evrov. Parižane po drugi strani zapušča Argentinec Leandro Paredes. Danes je že sklenil dogovor z Juventusom, zanj pa bo zaigral kot posojen nogometaš PSG do konca sezone, nato pa bi ga italijanski velikan lahko odkupil za 20 milijonov evrov.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. ✍️



Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2027. 🔴🔵

Wolves pripeljali Kalajdžića

Avstrijski reprezentant Saša Kalajdžić zapušča Stuttgart. 25-letni avstrijski napadalec srbskih korenin, rojen na Dunaju, bo kariero nadaljeval na Otoku, kjer je Wolverhampton zanj plačal 18 milijonov evrov. Z volkovi je sklenil petlletno pogodbo.

Welcome to the pack, Saša!



🇦🇹✍️ — Wolves (@Wolves) August 31, 2022

Flakus Bosilj se vrača v domovino

Danes se bo končal poletni prestopni rok za slovenske klube. Bravo je iz Verone pripeljal Davida Flakusa Bosilja. Klub iz mesta Romea in Julije, ki se v tem prestopnem roku zanima tudi za izkušenega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, je dosegel sporazum z Bravom.

David Flakus Bosilj je stari znanec 1. SNL.

Flakus Bosilj, nekdanji napadalec Aluminija, bo tako do konca sezone zaigral v 1. SNL kot posojen igralec Verone, nato pa se Bravu ponuja možnost odkupa. Mladi slovenski reprezentant je v 1. SNL odigral 57 tekem in dosegel 8 zadetkov.

Kot so sporočili iz kluba, pa se po šestih letih vrača Tamar Svetlin. Nekdaj član mlajše selekcije Brava bo v dogovoru s Celjem do konca sezone kot posojen nogometaš igral za klub iz Šiške. Po koncu sezone lahko Ljubljančani Svetlina tudi odkupijo.

Mura posodila Oura Radomljam

Radomljani so v torek v svoje vrste pripeljali reprezentanta Toga Samsondina Oura, ki bo do konca sezone nastopal za "mlinarje" kot posojeni nogometaš Mure.