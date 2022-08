Angležem se je to poletje "utrgalo"

Poletnega prestopnega roka še ni konec, a je že zdaj jasno, da tako pregrešno dragih nakupov, kot so si jih v teh vročih mesecih privoščili angleški prvokategorniki, zgodovina nogometa ne pomni. Dvajset klubov, ki se potegujejo za naslov angleškega prvaka, je zgolj to poletje za prihode novih igralcev zapravilo več kot dve milijardi evrov!

Nemirno obdobje, prepleteno z vojnami, pandemijami in podnebnimi krizami, prinaša podražitve na vsakem koraku. Cene življenjskih potrebščin in dobrin se postopno višajo. Številke skačejo v nebo na številnih področjih. Ne nazadnje se višajo tudi cene nogometašev in njihove odškodnine, ki jih je treba plačati njihovim delodajalcem, če jih želijo snubci pripeljati v svoj klub.

Brazilec Antony je izdatno napolnil blagajno Ajaxa. Foto: Reuters

Angleški klubi, ki so jim izdatni prejemki od prodaje televizijskih pravic za prenose tekem napolnili žepe in si lahko privoščijo marsikaj, so ''podivjali'' kot še nikoli. V poletnem prestopnem roku so za nakupe okrepitev zapravili že več kot dve milijardi evrov. Premier league, kjer večina klubov deluje na pogon tujega denarja, se je torej vpisala v zgodovino, postala je prva nogometna liga na svetu, ki je zgolj v enem prestopnem roku pripeljala nove igralce, za katere je odštela tako ogromno denarja.

Največji letošnji poletni prestopi:

Nogometaš Starost Prejšnji klub Novi klub Znesek Antony (Bra) 22 Ajax Amsterdam (Niz) Manchester United (Ang) 95 Aurelien Tchouameni (Fra) 22 Monaco (Fra) Real Madrid (Špa) 80 Darwin Nunez (Uru) 23 Benfica Lizbona (Por) Liverpool (Ang) 75 Casemiro (Bra) 30 Real Madrid (Špa) Manchester United (Ang) 70,65 Alexander Isak (Šve) 22 Real Sociedad (Špa) Newcastle United (Ang) 70 Matthijs de Ligt (Niz) 22 Juventus (Ita) Bayern München (Nem) 67 Marc Cucurella (Špa) 24 Brighton (Ang) Chelsea (Ang) 65,3 Erling Braut Haaland (Nor) 21 Borussia Dortmund (Nem) Manchester City (Ang) 60 Raphinha (Bra) 25 Leeds United (Ang) Barcelona (Špa) 58 Richarlison (Bra) 25 Everton (Ang) Tottenham (Ang) 58 Lisandro Martinez (Arg) 24 Ajax Amsterdam (Niz) Manchester United (Ang) 57,37 Raheem Sterling (Ang) 27 Manchester City (Ang) Chelsea (Ang) 56,2 Gabriel Jesus (Bra) 25 Manchester City (Ang) Arsenal (Ang) 52,2 Jules Kounde (Fra) 23 Sevilla (Špa) Barcelona (Špa) 50

Vir: Transfermarkt

O tem, kako močno je med nakupi izstopal angleški ''televizijski'' denar, priča podatek, da so jih od vseh 14 letošnjih poletnih prestopov igralcev, vrednih vsaj 50 milijonov evrov, kar 11 izvedli angleški klubi.

Rdeči vragi poleti zapravili četrt milijarde evrov

Casemiro se je pridružil Manchester Unitedu. Poleg njega in poletnega rekorderja Antonyja so prag Old Trafforda to poletje prestopili še Tyrell Malacia (15 milijonov evrov), Christian Eriksen (brez odškodnine) in Lisandro Martinez (57 milijonov). Foto: Reuters V letošnjih poletnih nakupih kraljuje Manchester United. Rdeči vragi, katerih navijači v zadnjih sezonah ne skrivajo nezadovoljstva tako ob slabših rezultatih kot tudi vodenju kluba s strani ameriških lastnikov, članov družine Glazer, so to poletje za prihod novih igralcev zapravili kar četrt milijarde evrov! Skoraj 240 milijonov evrov, kar je izjemen znesek in pomeni nov klubski rekord.

Prejšnji je veljal 234 milijonov evrov, a je bil dosežen v sezoni 2019/20, tokratni pa je bil dosežen le v poletnih mesecih. Zimski prestopni rok je še krepko daleč, takrat pa bodo številke, če je mogoče dan soditi po jutru, na Old Traffordu vse prej kot mirovale. Pričakovati je mogoče nove nakupe na svetovni nogometni tržnici, kjer največje zgodbe, izjeme so zelo redke, v zadnjih prestopnih rokih pišejo le še angleški klubi.

Lani poleti sta s svojima prestopoma zelo izstopala Lionel Messi (iz Barcelone v PSG) in Cristiano Ronaldo (iz Juventusa k Manchester Unitedu), to poletje pa je v znamenju drugih, bistveno mlajših junakov. Največ jih je komaj zakorakalo v tretje desetletje, tako da je pred njimi še dolga nogometna kariera. Med desetimi najdražjimi poletnimi prestopi je kar devet igralcev, ki niso starejši od 25 let.

Rekorder poletja je mladi Brazilec

Aurelien Tchouameni se je iz Monaca preselil k madridskemu Realu. Foto: Guliver Image Vprašanje je, kako dolgo bo med najboljšimi po drugi strani še vztrajal Ronaldo. Njegova zvezda, čeprav je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec rdečih vragov, počasi zahaja, njegova usoda pa bo očitno nejasna vse do zadnjega dneva prestopnega roka, 1. septembra. Pojavljajo se nova, mlajša imena, ki jih bogati nogometni klubi doživljajo kot prihodnje zvezdnike svetovnega kova. Na primer 22-letni Brazilec Antony, ki prihaja na Old Trafford za skoraj 100 milijonov evrov. Toliko jih bo tudi moral United izplačati Ajaxu, če bodo uresničeni vsi zahtevani pogoji za izplačilo bonusov.

Antony je postavil nov rekord, je najdražji posel v zgodovini nizozemskega prvenstva, na vrhu lestvice poletnih najdražjih prestopov pa sta še dva njegova ''sovrstnika''. Francoz Aurelien Tchouameni, za katerega je Monaco od Reala prejel 80 milijonov evrov, bi lahko nadomestil vrzel v zvezni vrsti po odhodu Brazilca Casemira, ki si je po številnih uspešnih prigodah pri belih baletnikih zaželel novih izzivov in še boljših zaslužkov.

Preselil se je na Otok, ravno k Manchester Unitedu, ki želi sestaviti močno zasedbo, s katero bi se lahko potegoval za lovorike. Začelo se ni najbolje, v zadnjih krogih pa je Eriku ten Hagu, ki prisega na številne okrepitve iz Ajaxa, tega je zelo uspešno vodil pred prihodom v Anglijo, le steklo. United je začel nizati zmage, klub, ki je to poletje zapravil največ denarja, je le začel zbirati točke.

Drzne poteze zadolžene Barcelone

Robert Lewandowski ni potreboval veliko časa, da je ogrel strelske motorje pri Barceloni. Foto: Reuters Poletje je sicer postreglo še s številnimi odmevnimi selitvami, začenši s prihodom Erlinga Haalanda, ki ga je snubilo pol Evrope, sam pa je želel uresničili otroško željo in zabijati mreže v dresu Manchester Cityja. Njegov trener Josep Guardiola je prevetril udarno zasedbo v napadu, spremembe so se pojavile tudi pri največjem tekmecu v angleškem prvenstvu, Liverpoolu, saj je Sadio Mane zapustil Anfield in odšel k Bayernu, rdeči pa so kupili mlajšega asa, Urugvajca Darwina Nuneza.

Bavarci so ''ustregli'' želji Roberta Lewandowskega, ki je v nemški bundesligi osvojil vse, kar je bilo mogoče, po tem, ko je postavljal tudi nove rekordne mejnike, kakršne je pred njim dosegal le nekdanji kralj strelcev Gerd Müller, pa se je odpravil k Barceloni. Katalonci so se lotili drznega projekta, pripeljali nemalo zvezdniških imen, obenem pa za njih zapravili ogromno denarja. Ker je klub v resnih rdečih številkah, je bilo treba vire finančnih sredstev, s katerimi so lahko opravili nakupe, poiskati drugje. Tudi na področju prihodnjih zaslužkov od televizijskih prodaj, pravic glede imena stadiona in tako dalje. Barcelona je eden od redkih evropskih klubov, ki si je spustil v podobno razkošno dinamiko privabljanja že dokazanih in dragih nogometnih imen, kot to v teh tednih počnejo angleški klubi.

Kylian Mbappe je bil dolgoletna želja madridskega Reala, a je na koncu ostal v Franciji. Foto: Reuters

Člani premier league. Malo je klubov od drugod, ki bi si lahko privoščili kaj takšnega. Nesramno bogati PSG ni pripravil novih silnih milijonov, da bi pripeljal na Park princev novega ''kapitalca'', ampak da bi zadržal zdajšnjega, največjega, kar ga pozna svet. Kylian Mbappe se vendarle ni preselil v Madrid. Ostal je zvest svojemu rojstnemu mestu, ki tako čaka na slovesen trenutek, ko bi lahko nogometaše PSG pozdravilo na evropskem vrhu.

Liverpool in Chelsea še nista rekla zadnje

Se bo Pierre-Emerick Aubameyang vrnil v London, a ne k Arsenalu? Foto: Reuters Kaj je mogoče še pričakovati v zadnjih dveh dneh? Kar zadeva Anglijo, kjer klubi mrzlično pogledujejo po mogočih okrepitvah, je kar nekaj vprašanj. Poleg usode Ronalda se veliko govori o želji Liverpoola, ki hoče okrepiti zvezno vrsto, Thiago Alcantara in Alex-Oxlade Chamberlain sta poškodovana. Rdeči se ozirajo v Nemčijo, natančneje Dortmund, ki ga Jürgen Klopp pozna kot lastno dlan. Tam jih zanima mladi Anglež Jude Bellingham, omenja pa se tudi možnost nakupa Ekvadorca Moisesa Caiceda, ki blesti pri Brightonu.

Chelsea išče novega napadalca. Za zdaj računa na Kaija Havertza, Raheema Sterlinga in Masona Mounta, a bi želeli okrepiti konkurenco. Namiguje se, da se modri zanimajo za Pierre-Emericka Aubameyanga, za katerega bi lahko Barcelona prejela okrog 20 milijonov evrov, med kandidati je tudi 20-letni up Anthony Gordon (Everton).