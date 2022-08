Celjani ujeli veliko pridobitev

Urugvajski reprezentant Edinson Cavani se je pridružil ekipi Valencie, z ekipo iz španske nogometne lige je sklenil dveletni dogovor. "Veselimo se sodelovanja z izjemnim napadalcem, enim izmed štirih, ki so dosegli prek 100 golov na vsaj dveh od petih največjih lig v Evropi," so zapisali na spletni strani kluba. Maj Rorič po sporazumni prekinitvi pogodbe ni več član Celja, se je pa v knežje mesto vrnil občasni slovenski reprezentant Denis Popović.

Petintridesetletni Edinson Cavani je bil kot član Napolija v italijanski serie A v sezoni 2012/2013 najboljši strelec prvenstva, v francoski ligi pa je z ekipo Paris Saint-Germain postal najboljši strelec v sezonah 2016/2017 in 2017/2018.

Cavani je imel sicer zelo slabo prejšnjo sezono 2021/2022 v kateri je na 20 tekmah v dresu Manchester Uniteda dosegel le dva zadetka. V ponedeljek je tekmo med Valencio in Atleticom iz Madrida (0:1) gledal tribuni, ekipi naj bi se na igrišču pridružil na naslednjih tekmah.

V Celje se seli Denis Popović

Slovenski nogometaš Denis Popović je novi član Celja, je klub sporočil na uradni spletni strani. Dvaintridesetletni vezist v knežje mesto prihaja kot prosti igralec, pogodbo pa je podpisal do konca sezone 2023/24.

Popović je poklicno kariero začel prav v Celju, prve minute pa kot posojeni nogometaš zbral v Šentjurju. Za Celje je nato odigral 63 tekem in prispeval šest golov.

Denis Popović, dobrodošel doma! 👑



Nekdanji reprezentančni vezist in otrok NK Celje se po desetih letih in pol vrača na stadion Z’dežele. Pogodba do 30. junija 2024. ✍️⚽️



Več na: https://t.co/GgeDHO5FlL#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/qQBTXGs39Q — NK Celje (@NKCelje) August 30, 2022

Sledila je selitev v Koper, kjer je ostal sezono in pol, nato pa se prvič podal v tujino. Prva postaja je bil grški Panthrakikos, barve katerega je branil osem mesecev. Nato je igral še na Poljskem, kjer je nosil drese GKS Tychyja, Olimpie Grudziadza ter Wisle iz Krakova.

Poleti 2019 je odšel v ruski Orenburg. Po odhodu iz Rusije pa je igral še za švicarski Zürich, kitajski Qingdao in ruski Krila Sovjetov. Minulo sezono je preživel na Cipru pri Anorthosisu, za katerega je na 35 tekmah zbral tri zadetke in tri asistence. Popović je zbral tudi šest nastopov v majici z slovenskim grbom.

"Po desetih letih in pol se znova vračam domov. Začutil sem, da je pravi trenutek za vrnitev. Sem v dobri fizični pripravljenosti in zato se veselim vsega, kar še lahko dam Celju. To je moje mesto, to je moj klub in občutki ob vrnitvi ne bi mogli biti boljši," je prve vtise po povratku v knežje mesto strnil Popović.

Celjani, ki na lestvici Prve lige Telemach zasedajo tretje mesto, so danes sporazumno prekinili pogodbo s slovenskim vezistom Majem Roričem.

Callum Hudson-Odoi iz Chelsea v Bayer Leverkusen

Občasni angleški reprezentant Callum Hudson-Odoi se bo kot posojen igralec iz angleškega kluba Chelsea do konca sezone preselil v Bayer Leverkusen, je potrdil nemški prvoligaš. Krilni igralec je na 74 nastopih za ekipo Chelsea, s katero ima pogodbo do leta 2024, dosegel štiri gole in 12 podaj.

Angleški reprezentant Callum Hudson-Odoi bo kot posojen igralec Chelsea okrepil Bayer Leverkusen. Foto: Guliverimage

Enaindvajsetletni Hudson-Odoi, ki je zbral tri nastope za angleško izbrano vrsto, pod trenersko taktirko Nemca Thomasa Tuchela ni dobival več veliko priložnosti in je iskal klub, v katerem bi več igral in si s tem izboril nastop na svetovnem prvenstvu konec leta v Katarju, je poročal nemški Kicker.

Maj Rorič ni več član Celja

Slovenski nogometaš Maj Rorič po sporazumni prekinitvi pogodbe ni več član Celja, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Dvaindvajsetletni vezist je za klub iz knežjega mesta zaigral na 30 tekmah, pogodbo pa je imel sklenjeno do konca te sezone.

Od prihoda v Celje pred 23 meseci se Rorič, ki je že kot najstnik prestopil k Inter Milanu, ni naigral. V letošnji sezoni ni zbral niti minute, v minuli je zaigral šestkrat, v sezoni 2020/21 pa 24-krat. Med strelce se ni vpisal. V karieri je kot posojeni nogometaš milanske zasedbe igral še za slovaški Sered.

Celjani trenutno z desetimi osvojenimi točkami zasedajo tretje mesto v Prvi ligi Telemach. Vodilna je Olimpija s popolnim izkupičkom 21 točk.

Preberite še: