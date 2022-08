Mladi Afričan zapustil Olimpijo, Francoz iz Barcelone na jug Italije

Osemindvajsetletni francoski branilec Samuel Umtiti bo v sezoni 2022/23 igral v Italiji kot posojeni igralec, dogovor pa ne predvideva dokončnega odhoda tega branilca k Lecceju, so danes potrdili v španskem klubu.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023