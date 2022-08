Negotova usoda Josipa Iličića, obetajo se pestri dnevi

Čeprav ima Josip Iličić z Atalanto sklenjeno pogodbo do konca junija 2023, trener Gian Piero Gasperini nanj v sezoni 2022/23 očitno ne bo računal. Klub iz Bergama ga pred začetkom sezone sploh ni registriral za nastope v serie A, v kateri so modro-črni odigrali dve tekmi in osvojili štiri točke, Iličić pa razumljivo ni kandidiral za nastope.

Njegovo ime se ni znašlo na seznamu 25 kandidatov, s katerimi se Atalanta dokazuje v začetku sezone, zato velja v zadnjem tednu prestopnega roka pričakovati resne pogovore o tem, da 34-letni Slovenec zapusti Bergamo.

Izgubil stik z redno tekmovalno formo

Je edini tuji nogometaš v serie A, ki se je v zadnjih desetih sezonah vselej vpisal na seznam strelcev. Foto: Guliverimage Iličić predstavlja veliko ime v serie A. Razpolaga z izjemnim talentom, razkošnim znanjem in občutkom za igro, s katerim, ko je v polni formi, osrečuje najbolj zahtevne nogometne sladokusce. Ima bogate izkušnje, izklesal si je status enega najbolj poznanih imen serie A. Nenazadnje je prav njemu kot edinemu tujcu uspel dosežek, da se je v zadnjem desetletju še prav vsako sezono vpisal med strelce.

Ker pa ga v zadnjih letih poleg nespornih nogometnih kakovosti spremlja tudi občutljiva in nemirna duša, zaradi katere je večkrat padel v brezno, iz katerega se je težko pobral, je izgubil stik z redno tekmovalno formo. Zaradi psihičnih težav se je bil primoran za daljše obdobje umakniti z igrišč in pozabiti na nogometne užitke.

Proti koncu prejšnje sezone je dišalo po idealnem scenariju, saj se je vrnil k treningom Atalante, po dolgem času tudi zaigral za klub v prvenstvu, a se vendarle ni toliko ustalil, da bi ga trener Gasperini vrnil v udarno postavo. Pred poldrugim tednom je tako navijače Atalante šokiral podatek, da priljubljenega Iličića sploh ni na seznamu prijavljenih igralcev za prvenstvene nastope.

Verona se je ogrela za nepredvidljivega Slovenca

Za Josipa Iličića se zanima tudi prvoligaš iz Verone. Foto: Guliverimage Njegovo poglavje pri Atalanti se tako končuje. Po petih letih, v katerih je navijačem ''boginje'' prirasel k srcu, se bo v zadnjem tednu poletnega prestopnega roka odločalo o tem, kje bi lahko nadaljeval v kariero. Odkar je leta 2010 zapustil Slovenijo (Maribor), je nabiral izkušnje le v najvišjem italijanskem klubskem razredu. Najprej v Palermu, nato pri Fiorentini in Atalanti. Kmalu bo napočil trenutek za novega delodajalca, s katerim bi lahko dopolnil italijansko zbirko.

Če se je v zadnjih mesecih največ govorilo o Bologni, zlasti zaradi želje trenerja Siniše Mihajlovića in podatka, da pri omenjenem klubu skrbi za kadrovanje nekdanji Iličićev sodelavec pri Atalanti Giuseppe Sartori, pa se v zadnjem obdobju vse bolj glasno omenja Verona. Mesto ljubezni, v katerem so nogometni kruh služili številni njegovi nekdanji reprezentančni soigralci (Boštjan Cesar, Bojan Jokić, Valter Birsa in Dejan Lazarević), resda v dresu drugega kluba (Chievo), bi lahko postala nova nogometna postojanka v karieri Kranjčana.

Vrnitve Josipa Iličića na igrišča bi se še kako razveselil tudi selektor Slovenije Matjaž Kek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Italijanski časnik L'Arena poroča, da se bo o njegovi usodi odločalo že danes, saj naj bi prišlo do pogovora med Verono in Iličićevimi zastopniki. O tem poroča tudi novinar Sky Sport Gianluca di Marzio. Dolgoletni slovenski reprezentant, ki je nazadnje blestel in izstopal v kvalifikacijah za SP 2022, bi lahko v mestu Romea in Julije nadomestil Čeha Antonina Baraka, ki je vse bližje selitvi v Firence.

Poltretje leto od nepozabnega podviga na Mestalli

Po neponovljivem večeru, kar štirih zadetkih v mreži Valencie, je postal prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je na gostovanju na tekmi izločilnega dela lige prvakov dosegel toliko golov. Foto: Getty Images Hellas Verono vodi Gabrielle Cioffi. V dveh uvodnih krogih je osvojila točko. Visoko je izgubil z Napolijem in remiziral z Bologno. V prejšnji sezoni je Verono vodil hrvaški trener Igor Tudor in se izkazal z devetim mestom, nato pa preselil v Marseille, kjer ga s francoskim velikanom čakajo nastopi v ligi prvakov.

V omenjenem tekmovanju je nedavno blestel tudi Iličić. Leta 2020, tik pred tem, ko je nogometni svet umrtvičila koronakriza, je na gostovanju v Valencii kar štirikrat zatresel mrežo netopirjev in porušil kar nekaj rekordov. Takrat je bil neustavljiv in spadal med najbolj vroče nogometaše na svetu.

Dve leti in pol pozneje ga Atalanta, ki si brez vidnejše Iličićeve pomoči v zadnji sezoni sploh ni priigrala nastopa v Evropi, sploh ni prijavila za nastope v serie A. Bi lahko našel več sreče in zadovoljstva v Veroni?