Stojanović do prve točke, prvaki nič več stoodstotni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi nedeljski tekmi drugega kroga italijanskega prvenstva sta se Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral celo tekmo, Lovro Štubljar pa zaradi poškodbe ni igral, in Fiorentina razšla brez zadetkov, čeprav je Empoli po izključitvi Sebastiana Luperta od 67. minute igral z igralcem manj. Atalanta, ki tudi na uvodu v novo sezono ne računa na Josipa Iličića, je z 1:1 remizirala proti aktualnemu prvaku serie A Milanu. Na vrhu sta po dveh krogih s po šestimi točkami Napoli in Inter Samirja Handanovića.

Napoli je premagal Monzo s 4:0 in se povzpel na prvo mesto lestvice, dosegel je že devet golov na dveh tekmah. Danes je dva dosegel mladi Gruzijec Hviča Kvarachelia, ki je skupaj pri treh zadetkih in je najboljši strelec lige, po enega pa Victor Osimhen in Kim Min-Jae.

Atalanta, pri kateri Josipa Iličića pričakovano ni bilo v kadru, je v dvoboju z branilcem naslova Milanom povedla v 29. minuti z golom Ruslana Malinovskija, Ismael Bennacer pa je izid izenačil v 68. minuti.

Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića je v soboto doma brez golov debitirala s Salernitano. Bijol je v 24. minuti tekme prejel udarec v glavo in zapustil igrišče. Inter Samirja Handanovića je s 3:0 odpravil Spezio, slovenski vratar je odigral celotno srečanje.

Italijansko prvenstvo, 2. krog: Sobota, 20. avgust:

Torino : Lazio 0:0

Sassuolo : Lecce 1:0 (1:0) Udinese : Salernitana 0:0

Jaka Bijol (Udinese) je zaradi udarca v glavo igro zapustil v 24. minuti, Sandi Lovrić (Udinese) je v igro vstopil v 46. minuti. Inter : Spezia 3:0 (1:0)

Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo.



Nedelja, 21. avgust:

Empoli : Fiorentina 0:0

Petar Stojanović (Empoli) je igral celo tekmo, Lovro Štubljar (Empoli) zaradi poškodbe ni bil v kadru Napoli : Monza 4:0 (2:0)

Atalanta : AC Milan 1:1 (1:0)

Josip Iličić (Atalanta) ni bil v kadru Bologna : Verona 1:1 (1:1)



Ponedeljek, 22. avgust:

18.30 AS Roma - Cremonese

20.45 Sampdoria - Juventus