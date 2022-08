Goleada v Veroni Napoliju, Juventus gosti Sassuolo

Nogometaši Napolija so v novo sezono italijanskega nogometnega prvenstva vstopili s ponedeljkovo zmago pri Veroni (5:2), zadnjo tekmo uvodnega kroga igrata Juventus in Sassuolo. Branilec naslova AC Milan je v soboto s 4:2 premagal Udinese, Inter Samirja Handanovića je v zadnjih sekundah obračuna slavil v Lecceju. Atalanta, ki na Josipa Iličića ne računa več, je z 2:0 premagala Sampdorio, "slovenski" Empoli pa je izgubil pri Spezii.

Rdeče-črni, ki so letos v vlogi branilcev naslova, so prvo tekmo v novi sezoni serie A odigrali proti Udineseju, ki je prvič po odhodu Samirja Handanovića (2012) znova obarvan v barve Slovenije, saj sta se mu pridružila Sandi Lovrić in Jaka Bijol. Milančani, ki so pogrešali Zlatana Ibrahimovića in Sandra Tonalija, so se že v drugi minuti znašli v zaostanku, a nato v 15. minuti že vodili. Končnih 4:2 je v 68. minuti z drugim zadetkom postavil Ante Rebić. Sandi Lovrić je ob porazu igral od 78. minute, medtem ko je Jaka Bijol poraz spremljal s klopi.

Branilec naslova Milan je sezono v soboto odprl z zmago s 4:2 nad Udinesejem. Foto: Reuters

Atalanta, katere član je zadnja leta bil tudi Josip Iličić, ki ga ni bilo v postavi, je z 2:0 slavila pri Sampdorii. Samir Handanović je z milanskim Interjem gostoval pri Lecceju in sezono začel z zmago z 2:1. Inter je po golu Romeluja Lukakuja povedel že v drugi minuti. V začetku drugega polčasa je Assan Ceesay premagal slovenskega vratarja in izenačil. Ko je že kazalo, da se bosta moštvi razšli z delitvijo točk, je globoko v sodnikovem dodatku zmago Interju priboril Denzel Dumfries.

Samir Handanović je s soigralci Interja do zmage v Lecceju prišel v 95. minuti. Foto: Guliverimage

Monza, katere šef je Silvio Berlusconi, je doma izgubila proti Torinu z 1:2.

Fiorentina je v nedeljo s 3:2 premagala Cremonese, Lazio z 2:1 Bologno, Roma pa z 1:0 Salernitano. Z Empolijem sta pri Spezii gostovala tudi Leo Štulac in Petar Stojanović, njuno moštvo je ostalo brez točk (0:1).

Italijansko prvenstvo, 1. krog: Sobota, 13. avgust:

AC Milan : Udinese 4:2 (2:2)

Hernandez 11./11m, Rebić 15., 68., Diaz 46.; Rodrigo Becao 2., Masina 45.+3

Sandi Lovrić/Udinese je igral od 76. minute, Jaka Bijol/Udinese je tekmo spremljal na klopi. Sampdoria : Atalanta 0:2 (0:1)

Toloi 26., Lookman 90.+4

Josip Iličić/Atalanta ni bilo v kadru kluba. Lecce : Inter 1:2 (0:1)

Ceesay 48.; Lukaku 2., Dumfries 90.+5

Samir Handanović/Inter je branil vso tekmo. Monza : Torino 1:2 (0:1)

Dany Mota 90.+5 ; Mirančuk 43., Sanabria 66. Nedelja, 14. avgust:

Fiorentina : Cremonese 3:2 (2:1)

Bonaventura 16., Jović 34., Mandragora 90.+5; Okereke 19., Buonaiuto 68.; R.K.: Escalante 44./Cremonese



Lazio : Bologna 2:1 (0:1)

De Silvestri 68./ag, Immobile 79.; Arnautović 38./11m; R.K.: Maximiano 6./Lazio, Soumaoro 45.+4/Bologna



Salernitana : Roma 0:1 (0:1)

Cristante 33.



Spezia : Empoli 1:0 (1:0)

Nzola 36.

Petar Stojanović/Empoli je odigral celotno srečanje, Leo Štulac/Empoli je poraz spremljal na klopi, Lovro Štubljar/Empoli je poškodovan. Ponedeljek, 15. avgust:

Verona : Napoli 2:5 (1:2)

Lasagna 29., Henry 48.; Kvaratskhelia 37., Osimhen 45.+3, Zielinski 55., Lobotka 65., Politano 79.



20.45 Juventus - Sassuolo