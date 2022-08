Milan brani naslov, Inter prvi favorit

Jaka Bijol je letos okrepil italijanski Udinese. Foto: Guliverimage Rdeče-črni, ki so letos v vlogi branilcev naslova, bodo prvo tekmo v novi sezoni serie a odigrali v soboto ob 18.30, ko se bodo pomerili z Udinesejem, ki je prvič po odhodu Samirja Handanovića (2012) znova obarvan v barve Slovenije, saj sta se mu pridružila Sandi Lovrić in Jaka Bijol. Prav tako bosta ob 18.30 moči merili Sampdoria in Atalanta, katere član je tudi Josip Iličić, a je njegova usoda pri klubu iz Bergama še nejasna.

Samir Handanović bo z milanskim Interjem gostoval pri Lecceju, tekma bo na sporedu v soboto ob 20.45, preostale tekme prvega kroga pa bodo na sporedu v nedeljo.

Ob omenjenih štirih Slovencih pri Empoliju še vedno igrata Leo Štulac in Petar Stojanović, član kluba iz Toskane je tudi mladi vratar Lovro Štubljar.

Inter s Samirjem Handanovićem v vratih naj bi bil prvi favorit letošnje sezone Serie A. Foto: Guliver Image

Inter v vlogi favorita za italijanski naslov

Prvi favorit po mnenju številnih je milanski Inter, ki je s 630 milijonov evrov vredno ekipo po oceni Transfermarkta tudi v tem pogledu prvi v Italiji. Svojo namero po osvojitvi vrha je podkrepil tudi z dvema odmevnima okrepitvama, to sta Henrih Mhitarjan in Romelu Lukaku, drugi je že blestel v Interjevem dresu med letoma 2019 in 2021 in bo tako še izboljšal napad, v katerem so vsaj za zdaj še Lautaro Martinez, s 75 milijoni evrov tržne vrednosti najvrednejši Interjev nogometaš, Joaquin Correa in Edin Džeko.

Član italijanskih prvakov bo tudi letos veteran Zlatan Ibrahimović. Foto: Reuters

Milan v boj za 20. zvezdico

Branilci naslova imajo 521 milijonov evrov vredno zasedbo in bodo lovili jubilejno 20. zvezdico. Strateg rdeče-črnih Stefano Pioli bo imel na voljo nekaj novih obrazov, največ pozornosti je požel prihod napadalnega vezista Charlesa De Ketelaereja, napad je okrepil njegov rojak Divock Origi, na desnem bočnem položaju pa se bo po novem za svoje mesto boril Alessandro Florenzi. Ti bodo tako poskušali še dvigniti ekipo, v kateri bo spet igral tudi najkoristnejši igralec prejšnje sezone Rafael Leao.

Stara dama po slabi sezoni meri višje

Razočaranje prejšnje sezone je bil Juventus, ki je sicer končal na četrtem mestu in se uvrstil v ligo prvakov, a za Milanom zaostal kar za 21 točk. Kritike na račun ekipe in trenerja Massimiliana Allegrija ter vodstva kluba so se prenesle tudi v dobršen del pripravljalnega obdobja. Klub iz Torina je po ocenah Transfermarkta vreden 501 milijon evrov, v njem od te sezone ni več Giorgia Chiellinija, Matthijsa de Ligta, Federica Bernardeschija in nekaterih drugih nogometašev, predvsem pa ni več Paula Dybale, ki se je preselil k Romi.

Juventus je poleti nazaj v svoje vrste pripeljal vezista Paula Pogbaja, a se je ta še pred začetkom prvenstva poškodoval. Foto: Reuters Na italijanske zelenice se je to sezono vrnil francoski vezist Paul Pogba, a je takoj po prihodu staknil poškodbo in bo vsaj do konca leta odsoten. V obrambo je prišel najboljši branilec prejšnje sezone Bremer, na krilo pa izkušeni Argentinec Angel di Maria. Ob še nekaterih prišlekih v Torinu pričakujejo še Filipa Kostića ter še enega napadalca kot menjavo za Dušana Vlahovića, s 85 milijoni evrov najvrednejšega igralca serie A, v vsakem primeru pa bo Juventus zaradi poškodb sezono začel nekoliko okrnjen.

Jose Mourinho bo tudi letos sedel na klopi Rome, ki je lani osvojila konferenčno ligo. Foto: Guliverimage Med tiste, ki lahko posežejo visoko, je treba šteti tudi Romo, ki je v pretekli sezoni osvojila konferenčno ligo. Jose Mourinho bo imel na voljo že omenjenega Dybalo ter tudi Nemanjo Matića in Georginia Wijnalduma.

Sezona se bo končala 4. junija 2023. Novost je ta, da bo v primeru, da bosta prvo- in drugouvrščeni na koncu točkovno izenačena, na sporedu dodatna tekma med njima na nevtralnem terenu. To velja tudi za ekipi na 17. in 18. mestu.