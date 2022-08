Bijol in Lovrić pomagala Udineseju do napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko pokalno tekmovanje se je že tradicionalno začelo brez osmih najboljših klubov. V petek je nastopilo kar nekaj slovenskih legionarjev. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta debitirala za Udinese z zmago nad tretjeligašem, Žan Majer pa je izgubil na gostovanju Reggine pri Sampdorii. Danes sta na delu ''slovenska'' Empoli in Pisa.

V petek je Udinese pričakovano preskočil tretjeligaško oviro. Doma je ugnal FeralpiSalo z 2:1. Od prve minute sta za Videmčane zaigrala oba slovenska poletna novinca, Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Prvi je odigral 73, drugi pa 82 minut.

Žan Majer, ki je poleti zapustil Lecce, je zaigral za Reggino na gostovanju v Genovi. Trener Filippo Inzaghi ga je poslal v igro v 64. minuti.

Cagliari je tudi s pomočjo donedavnega nogometaša Maribora Antoina Makoumboja, sicer reprezentanta Konga, premagal Perugio s 3:2.

V osmini finala se bo tekmovanju pridružilo osem najboljših italijanskih klubov iz prejšnje sezone. To so prvak Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina in Atalanta.