Izkušeni Nizozemec tudi uradno pri Romi, PSG mu bo kril polovico plače

Georginio Wijnaldum se po petih sezonah pri Liverpoolu v prejšnji sezoni ni najbolje znašel v Parizu, odigral je le 18 tekem v ligi in tri v ligi prvakov.

"Dober občutek je biti igralec Rome. Od vseh, s katerimi sem govoril, sem dobil pozitivne odzive glede kluba in navijačev. Klub je pokazal jasno namero, da me hoče, kar igralcu da dodatno samozavest," je francoska tiskovna agencija AFP povzela besede Wijnalduma, ki je po Nemanji Matiću in Paulu Dybali tretja odmevna okrepitev rimske zasedbe. Ta je v prejšnji sezoni zasedla šesto mesto. Nova sezona se bo v Italiji začela čez en teden.

Kot poroča Football Italia, ima Roma možnost odkupiti Nizozemca po koncu sezone. Če bodo izpolnjeni določeni pogoji, pa bo odkup obvezen. PSG bo v letu posoje kril polovico Wijnaludmove plače, ki znaša devet milijonov evrov na sezono.

