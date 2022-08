Chelsea pripravlja za Španca 62 milijonov evrov. Atalanta se krepi, kaj bo z Iličićem?

Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta v tej sezoni ne bo nastopil v Evropi. Svoje vrste je okrepil z nigerijskim reprezentantom Ademolo Lookmanom, za katerega bo nekdanjemu klubu RB Leipzig odštel 15 milijonov evrov in nekaj dodatnih bonusov. Afričan je podpisal pogodbo do junija 2026 z možnostjo enoletnega podaljšanja.

Z Atalanto ima še vedno sklenjeno pogodbo dolgoletni zvezdnik slovenskega nogometa Josip Iličić, ki se pred začetkom nove sezone spogleduje s selitvijo k Bologni. Lookman bo okrepil konkurenco pri Atalanti na položaju krilnih napadalcev. V zadnji sezoni je kot posojen nogometaš rdečih bikov iz Leipziga, kjer si je delil slačilnico tudi s Kevinom Kamplom, igral na Otoku za Leicester City. Na 42 nastopih je prispeval osem zadetkov in pet podaj.

Po prihodu Lookmana je postalo jasno, da bo Atalanta Rusu Alekseju Mirančuku dovolila odhod na zdravniške preglede k Torinu, kjer bo igral kot posojen nogometaš z možnostjo odkupa.

Barcelona bi lahko kmalu predstavila novo okrepitev. Katalonci, ki so se v tem prestopnem roku okrepili kot že dolgo ne, so po poročanju vedno dobro obveščenega italijanskega novinarja Fabrizia Romana zelo blizu sklenitvi dogovora z 31-letnim španskim reprezentantom Marcosom Alonsom, sicer dolgoletnim branilcem londonskega Chelseaja. Zadnjo besedo bo imel nemški strateg Thomas Tuchel.

