Chelsea ujel največji biser angleškega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chelsea ima četrto okrepitev tega poletja. To je 18-letni Carney Chukwuemeka, ki ga imenujejo kar čudežni deček. Prihaja iz Aston Ville.

Prvo ime četrtkovega dne na poletni nogometni tržnici je Carney Chukwuemeka. Je naslednja okrepitev po Raheemu Sterlingu, Kalidouju Koulibalyju in Gabrielu Sloninu na Stamford Bridgu. Za 18-letnika naj bi Chelsea Aston Villi plačal 15 milijonov funtov, z dodatki pa naj bi vrednost prestopa narasla na 20 milijonov funtov (24 milijonov evrov). Vezni igralec je z modrimi podpisal šestletno pogodbo. Chelsea nanj računa že v novi sezoni, ki se začenja ta konec tedna.

Chukwuemeka je eden najzaslužnejših, da je Anglija letos osvojila naslov evropskega prvaka do 19 let. Zadel je tudi v finalu proti Izraelu. V akademiji Aston Ville se je kalil od 12 leta starosti, za člane pa je v premier ligi debitiral maja 2021. Do danes je v prvi angleški ligi odigral 14 tekem, z decembrskim golom v mrežo Norwicha pa je postal najmlajši strelec v zgodovini Aston Ville.

Kmalu sledi potrditev še pete Chelseajeve okrepitve. Kot poroča Fabrizio Romano, so se Londončani že dogovorili z Brightonom za prestop Marca Cucurelle. Prestop naj bi bil težak kat 50 milijonov funtov (59 milijonov evrov). gre za 24-letnega španskega osrednjega branilca.

Trener PSG-ja potrdil prihod Sanchesa

Novi trener PSG-ja Christophe Galtier je na četrtkovi novinarski konferenci potrdil, da so se dogovorili za podpis pogodbe s portugalskim reprezentantom Renatom Sanchesom. Štiriindvajsetletni vezist prihaja iz Lilla. V sredo je že prestal zdravniški pregled, podpisal naj bi v četrtek popoldne.