Dve veliki spremembi ob 30-letnici premier lige

Crystal Palace in Arsenal bosta v petek zvečer odprla novo sezono premier lige, ki prinaša dve veliki novosti: imeli bodo daljši zimski premor (zaradi svetovnega prvenstva) in pet menjav. Manchester City in Liverpool ostajata prva favorita, Manchester United in Arsenal želita na pota stare slave.

Zaradi svetovnega prvenstva, ki bo izjemoma konec novembra in v prvi polovici decembra, se že ta konec tedna začenja tudi angleška premier liga. Prav zaradi SP v Katarju bo nekaj posebnega. Imela bo namreč zimski premor. Vemo, da tega na Otoku ni in da igrajo tudi med božično-novoletnimi prazniki. No, tako bodo tudi tokrat, saj se premor začne 13. novembra, trajal pa bo do 25. decembra. To pomeni, da bodo tradicionalne tekme igrali na 26. december, na tako imenovani Boxing Day. Sezona prinaša še eno novost, ki jo sicer večji del Evrope že pozna. To je pet menjav, ki jih je Uefa uvedla v času koronakrize.

Zadnjih 10 angleških prvakov:



2022: Manchester City

2021: Manchester City

2020: Liverpool

2019: Manchester City

2018: Manchester City

2017: Chelsea,

2016: Leicester

2015: Chelsea

2014: Manchester City

2013: Manchester United

City lovi tretjo zaporedno lovoriko. Foto: Reuters Premier liga, kot jo poznamo danes, je bila ustavoljena pred natanko 30 leti. Letošnje prvenstvo bo torej 31. Seveda se na Otoku nogomet igra že mnogo dlje. Prva angleška liga je bila ustanovljena leta 1888. Čeprav angleški klubi ne osvajajo evropskih lovorik tako pogosto kot na primer španski, pa vendarle danes premier league velja za najbolj priljubljeno v svetu, pa tudi najbolj izenačeno domače prvenstvo v Evropi. Pred začetkom ima običajno vsaj šest klubov ambicije po naslovu prvaka: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal in Manchester United.

Tekme premier lige gledajo v 188 državah sveta. V pretekli sezoni so postavili rekord v obisku na tribunah: 380 tekem si je ogledalo 15,2 milijona ljudi.

Erling Haaland Foto: Reuters Preteklo angleško prvenstvo je bilo sicer nekoliko bolj posebno, saj sta se že kmalu odlepila Manchester City in Liverpool. Za naslov prvaka sta se borila do zadnjega kroga, ko je s točko prednosti uspelo sinjemodrim. Skupaj sta kluba doživela vsega pet porazov, zato tolikšna prednost pred preostalimi. Že Chelsea na tretjem mestu je za njima zaostal skoraj 20 točk.

Najuspešnejši angleški klubi:



20 naslovov prvaka - Manchester United

19 - Liverpool

13 - Arsenal

9 - Everton

8 - Manchester City

7 - Aston Villa

6 - Chelsea, Sunderland

Londonski Arsenal je na pripravljalnih tekmah igral dobro. Prvak ni bil že 19 let. Foto: Reuters Bogati Manchester City tudi letos velja za favorita številka ena. Osvojil je štiri od zadnjih petih premierligaških naslovov. S prihodom Erlinga Haalanda se zdi samo še močnejši. A Liverpoola Jürgena Kloppa se ne sme nikoli odpisati. Na pota stare slave se želita vrniti Manchester United in Arsenal. Rdeči vragi niso bili prvaki že deset let. Imajo novega trenerja Erika ten Haga, ki je prišel iz Ajaxa, a tudi nezadovoljnega Cristiana Ronalda. Zdi se, da je v slačilnici napetosti preveč za miren in uspešen začetek prvenstva. Že vse od leta 2004 pa na angleški naslov čakajo topničarji. Gabriel Jesus, ki je prestopil iz Cityja in na pripravljalnih tekmah zabijal kot po tekočem traku, daje žarek upanja za novo uspešno zgodbo v severnem Londonu.

