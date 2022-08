Jasno sporočilo Ronaldu: To je nesprejemljivo

Po prijateljski tekmi s španskim Rayom je še več napetosti med Cristianom Ronaldom in novim trenerjem Manchester Uniteda Erikom Ten Hagom. "To je nesprejemljivo," je o Portugalčevi potezi javno dejal Ten Hag.

Cristiano Ronaldo in očitno še nekaj njegovih soigralcev, ki so odigrali samo polovico prijateljske tekme z Rayom Vallecanom, je stadion Old Trafford zapustilo še pred koncem tekme. V intervjuju za nizozemski Viaplay Sport Nederland je trener Erik Ten Hag poudaril, da mu to ni bilo niti najmanj všeč.

Foto: Guliver Image "To je storilo več igralcev. Tega ne sprejmem. Nikakor ne! To je nesprejemljivo. Povem vam, to je nesprejemljivo," je očitno jezno razlagal Ten Hag. "Smo ekipa, smo moštvo. Skupaj moramo biti do konca." Že več tednov se sicer govori, da želi Ronaldo zapustiti Manchester United. Eden od razlogov je tudi to, da so Ten Haga imenovali za novega trenerja.

Nizozemski trener, ki je preteklih pet let vodil Ajax, je sicer ves čas ponavljal, da ima Ronaldo veljavno pogodbo z Unitedom in nanj stoodstotno računa. Zato se je portugalski napadalec pred dnevi vendarle priključil pripravam Uniteda. Prvi del je namreč, uradno iz osebnih razlogov, izpustil.