Suarez po 16 letih spet doma, sprejet kot kralj #video

Zdaj 35-letni urugvajski reprezentant Luis Suarez je ob koncu lanske sezone dobil dovoljenje madridskega Atletica za odhod, prejšnji teden pa je sklenil kratkoročno pogodbo s svojim nekdanjim klubom. Suareza so sicer povezovali s številnimi klubi, tudi z argentinskim River Platom in nemško Borussio Dortmund, a urugvajski veteran je izbral vrnitev v domovino. Ob vrnitvi se je na zelenici najprej pojavil z ženo in otroki. Navdušenje na tribunah je bilo nepopisno.

Luis Suarez was given a hero's welcome upon his return to Nacional 👏 pic.twitter.com/DLVd9knURs — ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2022

Pri Nacionalu je leta 2005 začel nogometno pot pri 18 letih. Že naslednje leto je odšel v nizozemski Groningen, kasneje pa v Ajax, Liverpool, Barcelono in Atletico Madrid. V zadnjih dveh sezonah je za Atletico na 67 tekmah dosegel 32 golov, od tega 21 v zmagoviti sezoni la lige 2020/21. Največ uspehov pa je imel z Barcelono, kjer je štirikrat postal španski prvak in leta 2015 tudi zmagovalec lige prvakov.

Luis Suarez je v Evropi igral za nekaj največjih klubov, od Atletica do Barcelone. Foto: Reuters V torek je za Nacional doživel vrnitev, ki se rezultatsko sicer ni najbolje izšla, saj je izgubil z brazilsko ekipo Atletico Goianiense z 0:1 v prvi tekmi četrtfinala južnoameriškega pokala Copa Sudamericana. V igro je vstopil v 74. minuti in si prislužil stoječe ovacije 30 tisoč navijačev na stadionu Gran Parque Central v Montevideu.

Za sodelovanje z matičnim klubom se je odločil predvsem zaradi priprav na novembrsko svetovno prvenstvo v Katarju, saj so mu v Nacionalu zagotovili, da bo igral na vsaj 16 tekmah. Za Urugvaj je na 132 reprezentančnih tekmah dosegel 68 golov. Na letošnjem SP bo Urugvaj igral v skupini H z Gano, Južno Korejo in Portugalsko.