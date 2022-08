Prav Poljak Robert Lewandowski je bil in je še osrednje ime nemškega nogometnega poletja. Po dolgi sagi se je pred dobrima dvema tednoma vendarle preselil v Barcelono. To pa ne pomeni, da bodo Bavarci ostali brez zvezdnika, saj so zamenjavo za Poljaka našli pri Liverpoolu, od koder se je k Bayernu preselil Sadio Mane, ki se je že na prvih tekmah izkazal kot zelo dobra okrepitev in nogometaš, ki bo lahko stopil v čevlje Lewandowskega. Poleg Maneja so nemške prvake okrepili tudi nekdanji branilec Ajaxa in Juventusa Matthijs de Ligt in Ryan Gravenberch, iz Rennesa pa obetavni mladenič Mathys Tel.

Nizozemec se je iz Juventusa preselil k nemškim prvakom. Foto: Guliverimage

Poleg naslova bodo Bavarci lovili tudi dva rekorda, in sicer se želijo prebiti do štiri tisoč osvojenih točk v nemški ligi, do koder jim manjka le še 76 točk. Poleg tega se bo Thomas Müller potegoval, da preseže rekord Oliverja Kahna na klubski lestvici igralcev z največ nastopi, za kar potrebuje le še sedem tekem.

O tem, kdo je favorit v sezoni 2022/23, v Nemčiji ni kakšnega posebnega dvoma. Tudi v anketi med trenerji in direktorji klubov, opravila jo je nemška tiskovna agencija dpa, je Bayern v vlogi številke 1. Od 16 moštev, ki so sodelovala v anketi, so vsa za favorita imenovala Bayern, obenem pa izrazila upanje, da bodo vsaj Borussia Dortmund, Leipzig in Bayer Leverkusen dostojni tekmeci.

Leipzig bo letos skušal presenetiti in poseči po najvišjih mestih bundeslige. Foto: Reuters "Bayern je seveda glavni favorit. Leipzig, Leverkusen in mi bi raje videli, da Bayern ne bi bil spet prvak, a čeprav so izgubili Lewandowskega, so se dobro okrepili," je dejal izvršni direktor Dortmunda Hans-Joachim Watzke.

Za uvod v novo sezono je konec prejšnjega tedna že potekal superpokal, v njem sta se znašla tekmeca, za katera v Nemčiji računajo, da bodo njuni obračuni postali nov veliki derbi, Bayern in Leipzig.

Bayern je seveda velik favorit. A mi imamo velike ambicije tako v nemški ligi kot v ligi prvakov. Toda če bi zdaj naslov prvaka označili kot cilj, bi bilo to močno pretirano," je dejal trener Leipziga Domenico Tedesco. V novi sezoni pri Leipzigu računajo tudi na nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, saj je ta ob koncu prejšnje sezone sodelovanje podaljšal še za dve leti.

Pri Bavarcih se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo kot favoriti v ligi. "Imamo odlično postavo. Vsakdo si bo želel, da nas premaga, mi pa bi radi osvojili še kakšno lovoriko več kot lani," je dejal direktor kluba Oliver Kahn in pri tem namignil na to, da letos računajo tudi na uspeh v ligi prvakov in v domačem pokalu, ki sta se jim v zadnji sezoni za las izmuznila.

Haller je že prestal operacijo, sedaj sledijo še kemoterapije. Foto: Guliverimage Prvi tekmec Bavarcev bo kot že rečeno tudi v letošnji sezoni dortmuntska Borussia, ki je poleti izgubila prvega zvezdnika Erlinga Haalanda, a se nato okrepila z igralcem Ajaxa, Sebastienom Hallerjem, ki so mu odkrili maligni tumor na modih in mora na kemoterapijo, zato bo z igrišč odsoten vsaj dva meseca. Rumeno-črni bodo morali zato zanj iskati kratkoročno zamenjavo, v napadu bo največ odgovornosti nosil komaj 17-letni Youssoufa Moukoko.

V nemško ligo se letos ponovno selita tudi tradicionalna velikana Schalke in Werder Bremen. Od najboljših tradicionalnih starih klubov bo tako v bundesligi 2022/23 manjkal le še Hamburg.

Ljubitelji nemškega nogometa boste tako lahko na svoj račun prišli že v petek, ko bo na sporedu obračun med Frankfurtom in Bayernom, že v soboto bo na sporedu berlinski derbi, obračun med Unionom in Hertho. Dortmund bo za uvod v nedeljo igral z Leverkusnom, Kamplov Leipzig pa s Stuttgartom.