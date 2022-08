Lewandowskega v Münchnu pričakali vzkliki: Hala Madrid

Poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski, dolgoletni strelski kralj Bayerna in nemške bundeslige, se je poleti po dolgi in naporni sagi, v kateri ni manjkalo medijskega obračunavanja z vodstvom nemškega prvaka, preselil k Barceloni. Ko se je vrnil v München, da bi pozdravil nekdanje soigralce in prevzel osebne stvari, so ga na bavarskih ulicah pričakali vzkliki, ki se jih ni razveselil.