Lewandowski poskušal in grešil, Barcelona vseeno zmaguje #video

Nogometaši Barcelone so ponoči na prijateljski tekmi v ZDA z 2:0 odpravili New York Red Bulls in ameriško turnejo zaključili brez poraza. V polno sta zadela Ousmane Dembele in Memhis Depay, velika okrepitev katalonskega velikana, poljski napadalec Robert Lewandowski, pa za novega delodajalca še ni zatresel mreže.

Barcelona je na pripravljalni turneji po ZDA dosegla še tretjo zmago, po Interju iz Miamija (6:0), večnemu španskemu rivalu madridskemu Realu (1:0), neodločenemu spopadu s torinskim Juventusom (2:2) je v noči na nedeljo premagala še newyorške Rdeče bike (2:0).

Triintridesetletni poljski zvezdnik Robert Lewandowski, ki se je Barceloni poleti pridružil iz münchenskega Bayerna, je odigral še tretjo tekmo za svoje novo moštvo, a še vedno ostaja brez doseženega gola. Tokrat je veliko poskušal, bil nekajkrat zelo blizu, a v osebno statistiko vpisal novo ničlo.

Vrhunci tekme v New Yorku:

🍿 HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! 🇺🇸 pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022

A Barcelona je vendarle povsem nadigrala ameriškega prvoligaša New York Red Bulls, zmago pa sta Xavijevi zasedbi pristreljala Francoz Ousmane Dembele in Nizozemec Memphis Depay. Dembele pred sezono zadeva kot za šalo, odigral je peto pripravljalno tekmo in zabil že peti gol, tokrat je mrežo New Yorka zatresel v 25. minuti. Depay je končni izid tekme postavil v 87. minuti.

Nogometaši Barcelone zdaj potujejo domov, 7. avgusta bodo na domačem Camp Nouu odigrali še prijateljsko tekmo z mehiškim U. N. A. M. Pumas, 13. avgusta pa že prvo tekmo nove sezone španskega prvenstva z Rayom Vallecanom.

