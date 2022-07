Nova okrepitev Barcelone odločila nervozni in vroči el clasico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši španskega velikana Barcelone so v okviru priprav na novo sezono na turneji po Združenih državah Amerike odigrali četrti el clasico v zgodovini zunaj Španije proti Real Madridu. V Las Vegasu so Katalonci z zadetkom nove okrepitve Raphinhe v 27. minuti z 1:0 premagali evropskega in španskega prvaka.