Liverpool jo je zagodel Cityju, Nunez zasenčil Haalanda, Klopp dopolnil zbirko!

Nova sezona angleškega nogometa se je začela s superpokalnim obračunom, tradicionalnim Community Shieldom. Liverpool je v obračunu državnega in pokalnega prvaka v Leicesterju premagal Manchester City s 3:1 in po 16 letih osvojil superpokalno lovoriko. Zvezdniški obračun novih napadalcev, Erlinga Haalanda (City) in Darwina Nuneza (Liverpool), je pripadel slednjemu.

Community Shield 2022: Sobota, 30. julij, Leicester:

Liverpool : Manchester City 3:1 (1:0)

Alexander-Arnold 21., Salah 83./11-m, Nunez 90.+4; Alvarez 70.

Navijači Liverpoola so bili lahko zadovoljni z razpletom superpokalnega dvoboja. Foto: Reuters

Nogometaši Liverpoola so bolje vstopili v srečanje, imeli terensko premoč in prednost kronali z zadetkom v 21. minuti. Takrat je branilec Trent Alexander-Arnold zadel v polno po natančnem strelu z roba kazenskega prostora. Podajalec je bil Mohamed Salah, Angležu pa je pri zadetku pomagal tudi Nizozemec Nathan Ake, ki se je z glavo dotaknil žoge in še otežil delo svojemju vratarju Edersonu. The Scouser in our team ❤ pic.twitter.com/TcquALloGi — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2022 Za angleške prvake je v prvem polčasu najlepšo priložnost zapravil Erling Braut Haaland, ko se je v 34. minuti izkazal vratar Adrian. City je v prvem polčasu sprožil več strelov v okvir vrat (3:1), skupno je bilo v strelih 8:6, a mu to ni pomagalo do pozitivnega rezultata. Rdeči so na počitek odšli s tesno prednostjo 1:0. Na začetku drugega dela je priložnost za izenačenje zapravil Alžirec Riyad Mahrez. V 59. minuti je v igro vstopil Darwin Nunez (namesto Roberta Firmina), ki je potreboval le nekaj minut, da je prvič ogrozil vrata angleških prvakov, pred tem je City poslal v ogenj Juliana Alvareza in Phila Fodna. Mladi Argentinec je v 70. minuti poskrbel za izenačenje. Sprva je bil njegov zadetek razveljavljen zaradi domnevnega nedovoljenega položaja na začetku akcije, po pregledu pa so delivci pravice pokazali na sredine, City je izenačil na 1:1. Za trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa je bil to zadnji naslov, ki mu je manjkal v zbirki na čelu angleškega velikana. Premier League je osvojil 2019/20, FA Cup 2021/22, ligaški pokal 2021/22, evropsko ligo prvakov 2018/19, evropski superpokal 2019, svetovno klubsko prvenstvo pa 2019. Foto: Reuters Veselje angleških prvakov pa ni trajalo dolgo, ko je Nunez po strelu z glavo zadel v roko Luisa Diaza, je sodnik po ogledu VAR pokazal na belo točko. V 83. minuti je odgovornost za izvedbo prevzel Mohamed Salah. Ederson je bil blizu, uganil je strel, v katero bo poslal žogo Egipčan, a se je njegova mreža le zatresla. Liverpool je v zaključek srečanja odšel z novo prednostjo. Mohamed Salah je popeljal Liverpool v vodstvo z 2:1, Erling Haaland pa je v zadnjem napadu na tekmi zatresel prečko. Foto: Reuters V izdihljajih srečanja je prednost Liverpoola še povišal Nunez. Po izvrstni podaji Andyja Robertsona z glavo je premagal Edersona in se veselil prvenca za rdeče na uradni tekmi. City bi lahko v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška omilil poraz, a je Haaland zapravil stoodstotno priložnost in namesto prazne mreče zatresel le prečko. Ostalo je pri 3:1 za Kloppovo četo, Liverpool je po 16 letih osvojil Community Shield. Začetna postava Liverpoola: Our line-up for today’s #CommunityShield meeting with @ManCity 📋 — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2022 Začetna postava Manchester Cityja: 🔵 TEAM NEWS 🔵



XI | Ederson, Walker, Dias (C), Ake, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Grealish



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Stones, Gundogan, Alvarez, Foden, Mbete, Palmer, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/CqlGvcp3CQ — Manchester City (@ManCity) July 30, 2022

Manchester City in Liverpool sta v prejšnji sezoni poskrbela za hud boj v angleškem prvenstvu, kjer so na koncu sinjemodri po 38 krogih le za točko ugnali varovance Jürgena Kloppa. V tej sezoni se bosta moštvi predstavili z nekoliko preoblikovanima zasedbama. Iz zasedbe Pepa Guardiole so se tako poslovili Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko in Raheem Sterling, na drugi strani so rdeči dres slekli Sadio Mane, Divock Origi in Takumi Minamino.

Raheem Sterling se je iz Man Cityja preselil k Chelseaju. Foto: Reuters

A so pri klubu iz Manchestra poskrbeli za enega največjih prestopov v poletnem trgovanju, saj sta se k sinjemodrim preselila Erling Haaland in Kalvin Phillips. Pri Liverpoolu, ki si je mesto v superpokalu zagotovil z zmago v lanskem pokalnem tekmovanju, so med drugim v klub pripeljali Darwina Nuneza in Fabia Carvalha. Redsi so pred sezono gostovali v Aziji, kjer so najprej s kar 0:4 klonili proti Manchester Unitedu, nato so z 2:0 ugnali Crystal Palace. V zadnjem tednu priprav so najprej z 2:0 v Nemčiji ugnali Leipzig, v sredo so v Salzburgu morali po golu Benjamina Šeška z 0:1 priznati premoč domači zasedbi.

Alisson Becker ima težave z lažjo poškodbo. Foto: Reuters Haaland zabil že na prvi tekmi

Na drugi strani je Manchester City v pripravljalnem obdobju odigral dve tekmi v ZDA in ugnal Club Americo (2:1), nato pa še münchenski Bayern (1:0), proti kateremu je zadel ravno Haaland. Obe zasedbi imata pred začetkom sezone nekaj težav s poškodbami, Guardiola tako vsaj do septembra ne bo mogel računati na Aymerica Laporta, medtem ko ima Liverpool težave predvsem z vratarji, saj sta poškodovana prvi golman Alisson in Caoimhin Kelleher, zato bo v vratih veliko vlogo moral sprejeti Adrian. Ob tem bo nekaj časa odsoten tudi Diogo Jota, v pripravljalnem obdobju se je poškodoval še Alex Oxlade-Chamberlain.

Man City je Community Shield zadnjič osvojil leta 2019, medtem ko je bil Liverpool nazadnje uspešen pred 16 leti. Lani so tradicionalni uvod v sezono angleškega nogometa dobili nogometaši Leicesterja, ki so v boju za prvo lovoriko sezone z 1:0 ugnali prav Manchester City.