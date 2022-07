Sanjska predstava Jesusa, Arsenal se je znesel nad španskim velikanom

Topničarji so v zadnjih sezonah izgubili stik z vrhom premierleague, s tem pa tudi zapravljali možnosti, da bi si zagotovili nastop v donosni ligi prvakov. V sezono 2022/23 vstopajo ambiciozno, željni boljših rezultatov in vrnitve med najboljše na Otoku. V soboto so se izbranci Mikela Artete na domačem stadionu Emirates predstavili z izjemno predstavo proti Sevilli.

Enega najboljših španskih klubov so nadigrali kar s 6:0 in osvojili pokal Emirates. Že po 19 minutah so vodili s 4:0, kar tri zadetke pa je na srečanju dosegel Brazilec Gabriel Jesus. To je bil njegov debi na domačem stadionu Arsenala. V polno so zadeli še Bukayo Saka (dvakrat) in Eddie Nketiah. Dve podaji je prispeval Gabriel Martinelli.

Topničarji so osvojili pokal Emirates. Foto: Reuters

V 9. minuti srečanja so se nogometaši spomnili na preminulega napadalca Joseja Antonia Reyesa. Nekdanji španski reprezentant, ki je služil nogometni kruh tako pri Arsenalu kot tudi Sevilli, je umrl v prometni nesreči pred tremi leti.

Topničarji so v pripravljalnem obdobju nanizali pet zmag. Premagali so Nürnberg (5:3), Everton (2:0), Orlando City (3:1), Chelsea (4:0) in v soboto še Sevillo (6:0). V novo prvenstveno sezono bodo vstopili prihodnji petek, ko bodo gostovali pri mestnem tekmecu Crystal Palace.