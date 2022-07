Atletico premagal Man Utd, po prekršku Škota nad Oblakom zavrelo #video

Španski nogometni klubski velikan Atletico Madrid je v prijateljskem srečanju v Oslu premagal Manchester United (1:0). Rdeči vragi, ki so v tem mesecu odigrali že peto pripravljalno tekmo, so tako doživel prvi poraz pod vodstvom novega trenerja Erika ten Haga. Jan Oblak je na Norveškem ohranil mrežo nedotaknjeno. Zmagoviti zadetek je dosegel Portugalec Joao Felix, dvoboj pa je zaznamovalo tudi nekaj ostrih prekrškov. V enem izmed njih jo je skupil tudi Škofjeločan.

Stadion Ullevaal v Oslu ostaja Janu Oblaku v posebnem spominu. Na njem je pred desetimi leti debitiral med vratnicama slovenske članske reprezentance, nedavno pa je ostal nepremagan na zadnji reprezentančni tekmi, ko je Slovenija v ligi narodov gostovala proti Haalandovi Norveški (0:0). Oblak takrat ni prejel zadetka, podobno se mu je godilo tudi na vratih Atletica proti Manchester Unitedu.

V 41. minuti zavrela kri igralcem

Rdeče-beli iz Madrida so premagali Manchester United z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je v 86. minuti dosegel Joao Felix. Oblak je ubranil nekaj nevarnih udarcev rdečih vragov, proti koncu prvega polčasa pa obležal po tleh po prekršku Škota Scotta McTominaya, ki ga je v zračnem dvoboju s komolcem udaril v obraz.

Kapetan slovenske reprezentance je v bolečinah obležal na tleh in v jezi brcnil v Škota, ki so ga nato obkrožili nezadovoljni Oblakovi soigralci. Med nogometaši obeh ekip je zaiskrilo, prišlo je do medsebojnih odrivanj in obračunavanj, a na srečo le za nekaj trenutkov. Oblak in McTominay sta jo odnesla z rumenim kartonom.

Kako je McTominay storil prekršek nad Oblakom:

V zadnji minuti, ko je Atletico že vodil z 1:0, je Brazilec Fred po prekršku nad Špancem Alvarom Morato prejel rumeni karton. Ker je bil to njegov drugi na tekmi, je bil izključen. Izkušeni Španec je sicer malce pred tem asistiral Portugalcu Joao Felixu za edini zadetek na tekmi.

Cristiano Ronaldo bi lahko v nedeljo zaigral za Man Utd. Foto: Reuters

United ni zaigral z vsemi najboljšimi. Še vedno je negotova usoda Cristiana Ronalda, a navijači rdečih vragov pričakujejo, da bi lahko zaigral na zadnji pripravljalni tekmi, v nedeljo proti španski ekipi Rayo Vallecano. Na tekmi v Oslu je za rdeče vrage debitiral Danec Christian Eriksen, argentinski novinec Lisandro Martinez pa je ostal na klopi. Pri Atleticu je debitiral Argentinec Nahuel Molina.

Nizozemski strateg Erik ten Hag je tako doživel prvi poraz, odkar vodi Manchester United. V strokovnem vodstvu se mu bo pridružil nekdanji zvezdnik južnoafriškega nogometa Benni McCarthy.

Atletico še proti Cadizu in Juventusu, United pa ...

Diego Simeone bo prihodnji teden vodil izbrance proti Cadizu in Juventusu. Foto: Guliverimage Atletico je vknjižil še drugo zmago v pripravljalnem obdobju. Pred dnevi je premagal Numancio (Oblak je na tej tekmi ubranil 11-metrovko) s 4:0, prihodnji teden se bo pomeril še s Cadizom in Juventusom, nato pa ga 15. avgusta čaka uvodna tekma nove sezone španskega prvenstva proti Getafeju.

Manchester United bo pred začetkom angleškega prvenstva odigral še eno pripravljalno tekmo, v nedeljo se bo na Old Traffordu spopadel z Rayo Vallecanom. To bo že šesta pripravljalna tekma rdečih vragov v poletnem obdobju. Najprej so premagali Liverpool (4:0), Melbourne Victory (4:1) in Crystal Palace (3:1), z Aston Villo pa so se v avstralskem Perthu razšli z 2:2. Man Utd bo v novo sezono vstopil 7. avgusta, ko bo v prvem krogu premierleague gostil Brighton.