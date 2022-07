Ronaldo vendarle ostaja v Manchestru? "V nedeljo kralj igra!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V nedeljo kralj igra." To pomeni, da Cristiano Ronaldo ostaja Rdeči vrag?

Saga o iskanju novega kluba se za Cristiana Ronalda očitno končuje. Čeprav ga za sobotno prijateljsko tekmo z madridskim Atleticom trener Rdečih vragov Erik ten Hag ni uvrstil v moštvo Manchestra Uniteda, naj bi zaigral v nedeljo proti Rayu Vallecanu. To pa je že neke vrste potrditev, da bo 37-letni Portugalec ostal v Manchestru.

Na to je namignil sam, ko so ga na družbenih omrežjih spraševali, ali to, da ga ni v kadru Uniteda za sobotno tekmo z Atleticom, pomeni, da zapušča Manchester. Odgovoril je: "Domingo o rej joga," kar v prevodu pomeni: "V nedeljo kralj igra."

Ta konec tedna bo Manchester United v Oslu na Norveškem odigral še zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone. Premier liga se bo začela v nedeljo, 7. avgusta, United pa v prvem krogu čaka spopad z Brightonom.

Ronaldov odziv na Instagramu je dal upanje navijačem, da bo vendarle ostal Rdeči vrag, čeprav krožijo tudi poročila, da z vodilnimi možmi kluba na pogajanjih ni našel skupnega jezika. V Manchester se je prav zaradi pogajanj vrnil v torek, ko so se njegovi soigralci vračali s turneje po Tajski in Avstraliji, ki jo je Portugalec izpustil. Novi trener Uniteda Erik ten Hag je sicer pred dnevi povedal, da je za Ronalda prostor v njegovi viziji moštva, ki bo poskušalo izboljšati lansko šesto mesto v angleškem prvenstvu.

A ravno zaradi tega šestega mesta Manchestra letos ne bomo gledali v ligi prvakov, pač pa v ligi Europa, in prav to je bil eden glavnih razlogov, da si je Ronaldo zaželel menjavo okolja. Dobitnik petih zlatih žog bi namreč na vsak način rad zaigral v ligi prvakov, v kateri je s 141 doseženimi zadetki najboljši strelec v zgodovini. Želi si zadržati prednost pred Lionelom Messijem, ki je v ligi prvakov zabil 125 golov.

