Kako je trener Manchester Uniteda pomagal zlomiti Tadeja Pogačarja

Kako zlomiti nezlomljivega? S tem vprašanjem so se pri nizozemski profesionalni kolesarski ekipi Jumbo-Visma ukvarjali od aprila letos in kovali načrte, kako na julijski Dirki po Franciji streti dvakratnega šampiona Toura, Slovenca Tadeja Pogačarja. Zvezdnik moštva UAE Emirates je namreč tudi letos na francosko pentljo prišel kot velik favorit, a so v ekipi Primoža Rogliča tokrat le našli recept zanj.

"Erik Ten Hag nam je zelo pomagal"

Pri kovanju taktike pa so se naslonili tudi na filozofijo nizozemskega nogometnega trenerja Erika ten Haga, je pa nizozemski medij NOS pred dnevi povedal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman. "Ten Hag nam je zelo pomagal. Prihaja sicer iz čisto drugačnega športa, a sem poskušal razumeti, kako on pripravlja taktiko. Z velikimi talenti, kot so Wout van Aert, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Steven Kruijswijk, imaš vedno na voljo tudi več taktičnih zamisli. Nogometni trenerji imajo v svojih ekipah prav tako več odličnih igralcev in v tem pogledu se nekatere zamisli lahko prenesejo tudi v kolesarstvo."

V 11. etapi je uspel manever Jumbo-Visme, Tadej Pogačar pa je izgubil rumeno majico. Foto: Reuters

Zeeman je povedal, da so se po bridkem razočaranju s Toura leta 2020, ko je Pogačar v predzadnji etapi spektakularno premagal Rogliča in mu slekel rumeno majico vodilnega, letos nadvse temeljito pripravili na napad na 23-letnega asa s Klanca pri Komendi. Dobro so proučili traso 109. Toura in ugotovili, da bosta 11. in 12. etapa najprimernejši za izvedbo napada, piše Cyclingweekly.

Svoje šibke točke je Pogačar razkril tudi sam

To se je zgodilo v 11. etapi, Jumbo-Vismi pa se je izšlo povsem po načrtu. Zamislili so si, da Pogačarja napadejo z Rogličem in Vingegaardom, najprej na Galibierju, nato še na Granonu, sam pa bi se tako s pokrivanjem napadov izčrpal. In prav to se je zgodilo. Pogačar je v tisti etapi izgubil tri minute proti Vingegaardu in mu nato zaostanka ni več uspelo izničiti do konca dirke. Svoje šibke točke je Pogačar razkril tudi sam, še pravi Zeeman, v mesecih pred Tourom so namreč natanko proučili vse njegove dirke, pa tudi preposlušali vse intervjuje in podkaste, v katerih je govoril o svojih pomanjkljivostih.

