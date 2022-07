Kakšen sprejem! Kraljeve zračne sile v zraku, nepregledna množica v mestu.

Kralj Dirke po Franciji si zasluži kraljevo dobrodošlico, so si zamislili na Danskem. Jonasa Vingegaarda so v danskem zračnem prostoru pričakale danske kraljeve zračne sile. Sledil je sprejem pred nepregledno množico v Köbenhavnu.

Jonas Vingegaard je drugi Danec po Bjarneju Riisu, ki je osvojil slovito dirko Tour de France. Danci so sami po sebi po duši kolesarji, saj kolo v ogromnem številu uporabljajo kot prevozno sredstvo. Letošnja tritedenska francoska kolesarska pentlja se je povrhu vsega začela še v Köbenhagnu na Danskem, kjer je bilo v treh dneh ob progi ogromno privržencev, ki so navijali za svojega junaka in preostale danske kolesarje.

Med dirko je tudi danska kraljica Margreta II. spremljala njegove predstave in pot do naziva kralj Toura. In temu primerno ga je ob njegovem prihodu v danski zračni prostor pričakala danska kraljeva zračna sila, ki je Vingegaardu na obraz narisala velik nasmešek.

Danish Queen Margrethe II has also tour fever, cheering on Winner Jonas Vingegaard! #TourDeFrance2022 pic.twitter.com/GCBuP7ZaMR — Aslak Vind (@AslakVind) July 24, 2022

Nepregledna množica v Köbenhavnu

Sledil je še veličasten sprejem na osrednjem trgu v Köbenhavnu. Ob nepregledni množici je bilo Vingegaardu kar malo nerodno. Ljudi naj bi bilo vsaj 25.000. "Tisočkrat hvala vsem, ki so me v preteklih treh tednih podpirali," je množici med drugim zavpil Vingegaard, ki mu je ob sprejemu zmanjkalo besed.

An iconic moment 🇩🇰



Jonas Vingegaard and his family on the balcony 👏#letourdk #TDF2022 pic.twitter.com/xGfHLncb9l — Grand Départ 2022 🇩🇰 (@letourdk) July 27, 2022

Sprejem sta spremljali tudi žena partnerica Trine in hčerka Frida. Manjkalo ni danskih zastav, pred mestno hišo pa so navijači skupaj z Vingegaardom zapeli tudi himno. Vingegaard je po Bjarneju Riisu drugi Danec, ki je zmagal na Touru.

Za četrtek je načrtovan še sprejem v njegovem domačem Glyngoreju. Tja pa naj bi prišlo 10.000 ljubiteljev kolesarstva.

Že pred prihodom na Dansko pa so imeli pri ekipi Jumbo-Visma sprejem za osrednja junaka Jonasa VIngegaarda in Wouta van Aerta, ki sta na Touru osvojila rumeno majico za najboljšega in zeleno za najboljšega po točkah.

Sprejem pri ekipi Jumbo-Visma

Foto: Jumbo-Visma

Foto: Jumbo-Visma Foto: Jumbo-Visma