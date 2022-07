Jonas Vingegaard ni padel kar z neba: to o njem pravita njegova starša

O meteorskem vzponu danskega kolesarja Jonasa Vingegaarda, ki se bo v kolesarsko zgodovino zapisal kot zmagovalec 109. izvedbe Dirke po Franciji, si lahko preberete v članku z naslovom "Ribič" ujel največjo ribo (LINK), v prispevku pred vami pa vam ponujamo vpogled v njegovo kolesarsko otroštvo.

Jonas Vingegaard se je rodil 10. decembra 1996 v kraju Hillerslev ob obali Severnega morja, kjer je tudi odraščal. Ribiška vasica z zgolj 370 prebivalci je povsem ravna, kar je popoln kontrast dejstvu, da Vingegaard kot kolesar najbolj briljira prav na klancih.

Kot otrok je igral rokomet in nogomet, a ni pretirano izstopal, ter strastno navijal za Liverpool. V kolesarstvo se je zaljubil po tem, ko je trasa Dirke po Danski peljala blizu njegovega doma in je v živo doživel evforijo, ki jo prinaša gostovanje kolesarske dirke.

Kot za šalo prehiteval turiste

Jonasova starša, oče Claus, ki si je kariero ustvaril kot snovalec ribogojnic lososov, in mama Karina sta v pogovoru za Velonews povedala, da sta že leta 2009, ko je Jonas imel 12 let, med družinskim počitnikovanjem na Hrvaškem ugotovila, da se njun prvorojenec kot kolesar dobro znajde predvsem na klancih.

"Čeprav je bil majhen, je kot za šalo prehiteval turiste na kolesih," se spominja oče Claus. "Sprva je med vožnjo želel še klepetati z mano, medtem ko sem sam komaj lovil sapo. Čez nekaj časa sem mu rekel, naj utihne že enkrat, saj ne morem priti do besede."

Družina Vingegaard – tudi mlajša sestra Michelle se je ukvarjala s kolesarstvom – je naslednje leto dopustovala v Švici, Jonas pa je počitnice bolj ali manj preživljal pred televizorjem in spremljal dogajanje na Dirki po Franciji, zraven pa starša nagovarjal, naj se zapeljejo še v Francijo, kjer bi rad prekolesaril iste klance, kot jih je prevozil Alberto Contador, tistega leta zmagovalec Toura.

S 17 leti na Alp d'Huez

Leta 2013 so se Vingegaardovi končno zapeljali na Alp d'Huez, kar si je Jonas tako zelo želel. Menda je takrat večkrat prevozil zgornji del legendarnega vzpona. Lotil se je tudi lokalnih klancev, kot so Col du Glandon, Col de la Croix de Fer in Col du Galibier. Prav na slednjem mu je z moštvenimi kolegi v 11. etapi letošnjega Toura uspelo utruditi Tadeja Pogačarja do te mere, da se je nato zlomil na zadnjem klancu etape ter skoraj za tri minute zaostal za Vingegaardom, ki je takrat prevzel vodstvo na dirki in ga vse od takrat ni več izpustil iz rok.

Z družino. Foto: Guliverimage

"Mislim, da sva nekatere od teh prelazov prevozila večkrat. Jaz v avtu, Jonas pa spredaj na kolesu. Ko je bil star 17 let, je to storil sam. Ko se je vrnil domov, je bil presrečen, videlo se mu je na obrazu. Nikoli ga nismo silili na kolo, smo ga pa vedno spremljali. Lahko smo videli, da ima nekaj v sebi," se spominja oče.

Jonas je cesto na prelaz Alpe d’Huez prevozil tudi leta 2015, ko je etapno zmago tam slavil ljubljenec francoskih navijačev Thibaut Pinot. "Tako hitro je obračal pedale, da so navijači ob cesti od navdušenja ploskali in ga spodbujali," se spominja Claus Vingegaard.

Osmi čas med rekreativci

Teden dni pozneje je s časom 40:52 na 11,94-kilometrskem odseku od kraja Bourg d’Oisans do cilja v Alpah postavil osmi najboljši čas med amaterskimi kolesarji, in mnogi so že takrat zastrigli z ušesi.

Konec maja 2016, pri 20 letih, se je kolesarstva končno lotil resneje. Postal je član danske kontinentalne ekipe ColoQuick, kjer je spoznal svojo partnerko Trino Hansen, strokovnjakinjo za marketing, zraven pa si je z dopoldanskim delom služil denar z delom v ribarnici. "Moral sem zgodaj vstajati, a sem vsaj nekaj počel. Nisem bil ravno prepričan o tem, da bom nekoč postal profesionalni kolesar," je povedal v enem izmed redkih intervjujev.

Rezultatsko zacvetel pri 18 letih

V mladinski kategoriji ni prav pogosto zmagoval, zacvetel je v sezoni 2018, pri 22 letih, ko je dobil prolog na dirki Giro Della Valle d’Aosta, no, bil vmes skromen 67. na dirki Tour del'Avenir, kjer je Pogačar zmagal, in istega leta med pripravami v Alicanteju v Španiji pritegnil pozornost ekipe Jumbo-Visma, ki se je tam pripravljala na nadaljevanje sezone.

Ko je namreč na treningu na Coll de Rates postavil rekordni čas, so ga odgovorni pri nizozemskem moštvu nemudoma povabili na testiranje in se na podlagi rezultatov odločili, da mu ponudijo mesto v ekipi. Še konec istega leta je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo in v sezoni 2019 postal član ekipe Jumbo-Visma.

V sezoni 2021 že premagal Pogačarja

Že naslednjo sezono je dobil etapo na Dirki po Poljski, še (z naskokom) uspešnejši pa je bil v sezoni 2021, ko je zmagal v 3. etapi na Dirki po Združenih arabskih emiratih (Pogačar je bil v etapi drugi, v skupnem seštevku pa je zmagal), slavil v dveh etapah in skupnem seštevku dirke Settimana Coppi e Bartali ter bil drugi na Dirki po Baskiji, za Primožem Rogličem, svojim mentorjem, in pred Tadejem Pogačarjem, s katerim sta na letošnjem Touru poskrbela za dvoboje, ki bodo romali v zgodovino.

Foto: Reuters

Za nameček je tri mesece pozneje na Dirki po Franciji po odstopu Rogliča prevzel kapetansko vlogo v ekipi Jumbo-Visma in najpomembnejšo dirko v letu na presenečenje mnogih končal na 2. mestu, za izjemnim Tadejem Pogačarjem.

Zmaga na Touru - bolje ne gre

Letos je naredil še korak dlje oziroma bolje, gromozanski skok. Na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je bil drugi, tik za Pogačarjem, nato šesti v Baskiji in spet drugi na Kriteriju po Dofineji, kjer je zmagal v kraljevski etapi in v skupnem seštevku zaostal samo za Rogličem.

Po briljantni moštveni taktiki, s katero so v ekipi Jumbo-Visma v 11. etapi s konstantnimi napadi izmučili Tadeja Pogačarja, ki je v zadnjih petih kilometrih ciljnega vzpona na Col du Granon izgubil kar tri minute, je prevzel vodstvo na dirki in oblekel rumeno majico, ki je ni več slekel.

Pogačar je ob skupni zmagi Danca dejal, da je to zanj samo še večja motivacija za naprej.

Preberite še: