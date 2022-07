Zmagovalka zgodovinske dirke na oder z dojenčkom: Ne, otrok ni moj #video

Kot je povedala na novinarski konferenci po etapi, je otrok, ki je bil na odru videti vse prej kot zadovoljen, sin njene najboljše prijateljice, s katero sta pred etapo stavili, da bo v primeru etapne na odru lahko pozirala z dojenčkom.

Foto: Reuters

To je 48. zmaga Lorene Wiebes, ta je v ciljnem sprintu 81,7 kilometra dolge etape od Eifflovega stolpa do Elizejskih poljan v Parizu, premagala rojakinjo Marianne Vos (Jumbo-Visma) in Belgijko Lotte Kopecky (SD Worx), zaradi pomembnosti in medijske izpostavljenosti dirke pa zagotovo ena najpomembnejših.

😱 Relieve 🇳🇱 @lorenawiebes emotion just after the finish line and her victorious sprint on the Champs-Élysées!



😳 À (re)voir : l’émotion de 🇳🇱 @lorenawiebes juste après son sprint victorieux sur les Champs-Élysées !#TDFF #WatchTheFemmmes pic.twitter.com/48tAybJXOM — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 24, 2022

Na dirki so tudi tri slovenske kolesarke, ki bodo predvsem v vlogi pomočnic ali pa bodo svoje priložnosti iskale v pobegih. V prvi etapi je Eugenia Bujak osvojila 52. mesto, Urša Pintar (obe UAE Team ADQ) je bila 60., Urška Žigart (BikeExchange-Jayco), zaročenka Tadeja Pogačarja, ki je Tour letos končal na 2. mestu, pa je osvojila 109. mesto.

Foto: A.S.O./Thomas Maheux

Zgodovinski Tour

Tour de France Femmes ali Tour za ženske je prva izvedba ženske preizkušnje v okviru organizacije A. S. O., ki skrbi tudi za moško različico dirke.

Kolesarke na Tour de France Femmes čaka osem etap. Prvi dve sta ravninski, sledijo tri razgibane etape, nato ob koncu tedna še dve kraljevski. V sedmi etapi kolesarke čakajo trije zahtevni vzponi, v zadnji, osmi etapi, pa se bodo podale na Super Planche des Belles Filles, kjer je v sedmi etapi moške različice slavil Pogačar.

Foto: A.S.O./Thomas Maheux

Prva favoritinja za skupno zmago je Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), ki je prepričljivo slavila že na italijanski dirki Giro Rosa.

Foto: A.S.O./Fabien Boukla