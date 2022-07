"Ribič" ujel največjo ribo

Zanimivo dejstvo je, da je Jonas Vingegaard v karieri vse do letošnje Dirke po Franciji osvojil le eno etapno dirko, ki nima velikega pedigreja. Lani je zmagal na Coppi e Bartali, zato je iz tega vidika malo nenavadno, da je letos v rumeni majici prikolesaril na cilj na Elizejske poljane. A je v zadnjih treh tednih pokazal izvrstno formo in presenečal vse privržence kolesarstva, ki so pričakovali, da bo tretjič zapored na vrh stopil slovenski šampion Tadej Pogačar.

Kot mlajši "brat" Primoža Rogliča, kar so izpostavljali pri Jumbo-Visma, je bil v preteklih letih v fazi učenja. Kot učenec se je učil od slovenskega šampiona. Ob sebi je imel tako pravega učitelja. Nekoga, ki zmaguje na največjih odrih. Gledal je, kako je nekdanji skakalec osvajal Vuelto, večdnevne dirke ... Prav tako je spoznal, kako se lahko lepa zgodba skazi, ko se kaj neprijetnega zgodi.

In Rogliču se je v zadnjih treh letih Dirke po Franciji veliko. Najprej mu je leta 2020 zadnji možen dan z izjemno vožnjo na kronometru rumeno majico slekel rojak Pogačar, lani in letos pa je zaradi padcev predčasno zapustil dirko.

V pravem trenutku na pravem mestu

Pri Vingegaardu je svetovna kolesarska javnost prvič zastrigla z ušesi, ko je leta 2020 pomagal Rogliču v težkih gorskih etapah, da je prišel do druge zmage na Vuelti. Izjemen preskok je naredil v zadnjih letih, bil lani že drugi na Touru, letos pa naredil še korak višje. Stopil je na sam vrh.

A Jonas ni mlad kolesar. Star je namreč 25 let in je vse do 22 leta delal celo na ribiški tržnici. Dopoldne je bil tam zaposlen, popoldne pa je treniral in kolesaril za kontinentalno ekipo ColoQuick. Zaradi preteklosti ga zdaj v karavani kličejo Ribič (The Fisherman). Ko je podpisal pogodbo z Jumbo-Vismo, je prenehal delati na ribiški tržnici in se povsem posvetil kolesarstvu.

Veliko nasvetov je dobil od Primoža Rogliča. Foto: Guliverimage Pri desetih letih se je navdušil nad kolesarstvom, ko je gledal Tour of Denmark. Trasa je šla blizu njegovega doma v Thistedu. Takrat je igral še nogomet, vendar kmalu zamenjal šport, ker mu pri brcanju žoge ni šlo od nog. Starša sta ga odpeljala na štart 1. etape in lokalni kolesarski klub je imel tam reklamni trening, s katerimi je vabil otroke. Jonas se je preizkusil in dejali so mu, da je dober. "Verjetno so vsakemu rekli, da je dober, ker so želeli nove člane. A meni je to zadostovalo. Od takrat kolesarim," se spominja Vingegaard.

Velikokrat se zgodi, da je nekdo ob pravem trenutku na pravem mestu. In Jonas je bil. Leta 2018 je bil namreč z dansko ekipo na pripravah v Alicanteju. Sočasno so bili v jugovzhodnem delu Španije tudi Jumbovci. Ko je na treningu na Coll de Rates postavil rekorden čas, so odgovorni pri nizozemskem moštvu zastrigli z ušesi. Nemudoma so ga povabili na testiranje in številke so pokazale, da ima odlične sposobnosti. O njih je že lep čas govoril trener pri danski ekipi Lars Johansen. Jonasovo srce naj bi bilo namreč posebno, zaradi tega za kar 15 odstotkov bolje kolesari od povprečnih tekmovalcev.

Roglič naj bi jim za trening uredil električna kolesa

Vse to je bilo dovolj, da je podpisal pogodbo z Jumbo-Vismo in leta 2019 začel tekmovati za Nizozemce. Ko je leta 2020 prišlo do pandemije covid-19, je bil, kot številni kolesarji, primoran prav tako trenirati na domačem trenažerju. Udeležil se je tudi on-line treninga, pri katerem je odgovarjal na vprašanja amaterskih kolesarjev, ki jih je zanimala njegova zgodba.

Jonas Vingegaard je v velikem slogu osvojil Tour de France. Foto: Reuters

Tako ga je eden izmed kolesarskih navdušencev vprašal o moči moštvenega kolega Primoža Rogliča. In povedal je anekdoto, kako močan je bil slovenski kolesar. Na treningu v klanec mu namreč kolesarji iz ekipe niso mogli slediti, zato jim je Roglič uredil električna kolesa, da so lahko opravili kakovosten trening. Ali je bila dejanska zgodba takšna, vedo le v ekipi. Je pa vseeno pokazatelj, kako močnejši je bil takrat Primož od Jonasa, ki je ekspresno napredoval.

"Nihče na Danskem ni predvidel, da bi bil Jonas lahko tako dober že zdaj. A nihče ni bolj verjel vanj kot mi. Veliko dela smo vložili vanj. Zavedamo se njegovih sposobnosti bolj kot kdorkoli. Zagotovo ima pred seboj lepo prihodnost in nekega dne bo zagotovo naš vodja. A potrebuje čas. Še vedno se lahko veliko nauči od kolesarjev, kot je Roglič," je lani govoril športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Naslednji po Riisu

In imel je prav. Zanimivo je dejstvo, da v karieri še ni zmagal večdnevne dirke, zdaj pa je postal celo kralj dirke vseh dirk. Očitno je zanj značilno, da je v pravem trenutku na pravem mestu. Lani je ekipa Jumbo-Visme z Rogličem kot osrednjim favoritom prišla na Tour de France, ob odhodu slovenskega kolesarja pa je nato kot edini praktično pariral Pogačarju. Na koncu je osvojil drugo mesto, kar je bila dobra naložba za nadaljevanje kariere.

Tudi letos je postal osrednji kapetan, ko je Roglič v peti etapi povozil balo sena in nato prejšnjo nedeljo zapustil Dirko po Franciji.

Osrednji junaki Dirke po Franciji: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Wout van Aert. Foto: Reuters

V zadnjem tednu mu je uspelo zadržati vse napade slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, ki je imel le en slab dan na Touru in takrat izgubil rumeno majico. Z veliko zmago je dobil posebno mesto v kolesarski zgodovini. Tako danski kot tudi svetovni. Med Danci, ki so sicer kolesarsko zelo ozaveščeni in se veliko prevažajo s kolesom na delovna mesta, fakulteto itd., o čemer smo se lahko prepričali tudi na letošnjem uvodu v Köbenhavnu, kjer je Vingegaard zagotovo dobil še dodatno "dozo" motivacije za Tour, je najbolj znan kolesar Bjarne Riis.

Sicer se je Tony Rominger rodil na Danskem, vendar je kolesaril za Švico. Riiseva biografija je bila denimo prevedena v 29 različnih jezikov. Do 24. julija 2022 je bil edini Danec, ki je osvojil Tour de France. To mu je uspelo leta 1996. Enajst let za tem je javno priznal, da je prišel do rumene majice s pomočjo prepovedanih substanc, zaradi česar ga organizatorji dirke niso več jemali kot zmagovalca Toura. Leta 2008 so ponovno priznali njegovo zmago, vendar ob tem dodali zvezdico, ki označuje njegove dopinške prekrške.

"Ribič" je postal njegov naslednik kot zmagovalec Toura. In glede na napredek, ki ga kaže, lahko od njega v nadaljevanju kariere še veliko pričakujemo.