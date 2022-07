Osrednji junak se je čustveno zlomil, Pogačarjev pogled v leto 2023

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec je, čeprav bo uraden zaključek Dirke po Franciji v nedeljo s parado šampionov. A so junaki že prešteti. Jonas Vingegaard je tudi v sobotnem kronometru z izjemno vožnjo potrdil naziv kralj Toura. Zaostal je le za čustvenim moštvenim kolegom Woutom van Aertom, tretji pa je bil slovenski as Tadej Pogačar, ki bo po dveh zmagoslavjih letošnjo tritedensko francosko kolesarsko pentljo zaključil na drugem mestu.

Sobotni kronometer se je začel že malce čez 13. uro, osrednje dogajanje pa je bilo nato od nastopa Wouta van Aerta naprej, torej od 16.16 naprej, ko je začel vrteti pedale. Belgijec je z novo epsko predstavo postavil najboljši čas, ki ga ni mogel nihče več popraviti.

A je bilo še nekaj negotovosti v zraku, ko so se na traso podali Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Tadej Pogačar (UAE Emriates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki so se kot zadnji kolesarili na progi.

Pri prvem merjenju časa sta bila Pogi in Jonas celo hitrejša. Danec, ki še nikdar ni zmagal v kronometru, je imel pri prvih dveh merjenih celo sedem sekund naskoka. Proti koncu so lastniku rumene majice nekoliko pojenjale moči. Verjetno je imel v mislih že naslov najboljšega, kljub vsemu pa zaostal le ta moštvenim kolegom Woutom. Zato pa je prehitel Pogačarja za osem sekund, kar je pomenilo, da bo Tour de France končal s prednostjo 3:34.

Pogačar športno priznal poraz in že pogleduje proti novim izzivom

Slovenski šampion je bil vidno utrujen in etapo končal na tretjem mestu, po njej pa v pogovoru za nacionalno televizijo povedal: "Zelo solidno tretje mesto. Lahko sem kar zadovoljen, za katerima sem zaostal. Dobro sem odpeljal. Zelo sem zadovoljen z današnjim nastopom. Še jutri in je konec."

Tadej Pogačar je najboljši mladi kolesar na Dirki po Franciji, v skupnem seštevku pa jo je končal na odličnem drugem mestu. Foto: Reuters

Športno je priznal poraz in pokazal, da je velik športnik. Na vprašanje, če ga je novi zmagovalec Vingegaard kaj presenetil, je odgovoril: "Morda malenkostno. To mi daje večjo motivacijo za naslednje leto. Kar dosti je napredoval. Celotna ekipa Jumbo-Visme je bila zelo močna. Poklopilo se jim je super. Iz letošnjih napak se bomo dosti naučili. Z dvignjeno glavo in motivacijo gremo k novim ciljem naproti."

In kaj je povedal osrednji junak letošnjega Toura Jonas Vingegaard? "Ta zmaga mi pomeni vse. Neverjetno je. Težko je opisati. Največja stvar v kolesarstvu je in uspelo nam je. Da sem imel na cilju punco in hči, mi pomeni še toliko več," je dejal Danec, ki nato ni mogel več zadržati solza. V zelo čustvenem govoru mu je zmanjkovalo besed.

V glavah imeli Rogličev scenarij, zato so šli dan za dnem

Njegov strm vzpon je res neverjeten. Še pred štirimi leti je ob kolesarjenju še delal na ribiški tržnici, nakar so ga pri vzponu na treningu njegove kontinentalne danske ekipe v Alicanteju v Španiji opazili pri Jumbo Vismi in ga vzeli pod svoje okrilje.

Foto: Reuters

Primož Roglič ga je nato vzel s seboj na Vuelto, lani bil njegov pomočnik, ko se je slovenski kolesar znašel na tleh, pa postal kapetan nizozemskega moštva. Ob dobrih predstavah, ki jih je lani nanizal in osvojil končno drugo mesto, je začel verjeti, da lahko stopi tudi na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Letos mu je to uspelo in po Bjarneju Riisu postal drugi Danec z zmago na dirki Tour de France. Povrhu vsega pred tem sploh ni osvojil etapne dirke.

A je imel pred današnjim kronometrom kljub prednosti 3:26 en vprašaj v glavi, saj se je dobro kot vsi v ekipi zavedal, kaj se je zgodilo pred dvema letoma, ko je Pogačar prav v posamični vožnji na čas na La Planche des Belles Filles slekel rojaka in oblekel rumeno majico.

Ni mogel zadržati solza

"Zaradi dogodkov izpred dveh let smo vsi razmišljali o tem pred današnjo etapo. Ne, da smo se bali, vendar smo imeli v glavah. Nismo želeli, da se še enkrat ponovi ta zgodba. Imeli smo cilj kar se da najbolje odpeljati," je povedal Jonas, ki se je dotaknil moči ekipe, s katero je delal v zadnjih treh tednih: "Vsa ekipa je neverjetna. Kaže, kako smo povezani med seboj. Vsi smo zelo veseli drug za drugega. Vesel sem za Wouta, da je zmagal danes. Moji prijatelji so. Lahko rečem bratje. Danes bo zabava. Poseben dan je za nas. Za celotno ekipo. Želim se zahvaliti vsem, ki so delali za ta uspeh. Neverjetno je."

Postal je drugi Danec, ki je osvojil Tour de France. Foto: Reuters

Ni bil pa čustven le Jonas, temveč tudi neverjetni Wout van Aert, ki je pokoril vse tekmece na 40,7 km dolgi trasi: "Čustven sem. Zmagati Tour de France je nekaj posebnega. Sanjski scenarij je bil. Jonas je tako močan kolesar. Odličen fant je. Vsa ekipa je v treh tednih opravila odlično delo. Zakaj sem sam čustven? Morda zato, ker sem tako utrujen. Dal sem vse od sebe. Hočem zmagati dirke. Upal sem na etapno zmago. Upal sem, da si bo Jonas zagotovil rumeno. Veliko srce ima. Poseben občutek je."

Po sobotnem dnevu je tako dokončno postalo jasno, kdo bo jutri v središču pozornosti na paradi šampionov ob vožnji do Elizejskih poljan v Parizu. Jonas Vingegaard je lastnik rumene in pikčaste majice (najboljši na gorskih ciljih), Tadej Pogačar ima na sebi belo za najboljšega mladega kolesarja, Wout van Aert pa zeleno za najboljšega po točkah.