Nori vožnji novega kralja Toura in Wouta, Pogačar odličen tretji

Jonas Vingegaard je novi kralj Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Dirka po Franciji, 20. etapa (LaCapelle-Marival-Rocamadour, 40,7 km)

Vrstni red na cilju

# Kolesar Čas Povp. čas 1. VAN AERT Wout 47.59,860 50.877 2. VINGEGAARD Jonas 48.18,320 50.553 3. POGAČAR Tadej 48.26,980 50.403 4. THOMAS Geraint 48.31,850 50.319 5. GANNA Filippo 48.41,10 50.159 6. MOLLEMA Bauke 49.21,740 49.471 7. CATTANEO Mattia 49.24,91 49.418 8. WRIGHT Fred 49.31,67 49.306 9. SCHACHMANN Maximilian 49.36,55 49.225 10. TRATNIK Jan 49.47,04 49.052 ... 67. MOHORIČ Matej 53.29,750 45.648 126. MEZGEC Luka 55.55,120 43.671 ...

17.48 - Jonas Vingegaard je novi zmagovalec Dirke po Franciji. Na cilju ga je pričakal zmagovalec dneva Wout van Aert. Tadej Pogačar je osvojil tretje mesto in v primerjavi z Vingegaardom izgubil novih 8 sekund, kar v skupnem seštevku pomeni 3:34. Jan Tratnik je kronometer končal na odličnem desetem mestu.

- V skupnem seštevku ima Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pred drugim Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) 3:34 prednosti.

- Wout van Aert (Jumbo-Visma) je zmagovalec kronometra, ki ga je prekolesaril v 47.59 in s povprečno hitrostjo 50,8 km/h

17.46 - Tadej Pogačar je na cilj prispel z drugim časom. Za Woutom van Aertom je zaostal 27 sekund.

17.44 - Geraint Thomas je na cilj prišel z drugim časom.

17.37 - Jonas Vingegaard je še vedno najhitrejši na progi, vendar ima le še dobro sekundo prednosti pred moštvenim kolegom Wout van Aertom. Njegova prednost pred Pogačarjem znaša 21 sekund, kar v skupnem seštevku pomeni 3:47.

17.36 - Tadej Pogačar pri tretjem merjenju časa zaostaja za Woutom van Aertom 20 sekund.

17.33 - Odlično je na progi tudi tretji v skupnem seštevku Geraint Thomas, ki pri tretjem merjenju časa za Wout van Aertom zaostaja le še tri sekunde.

17.26 - Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ne popušča. Sedem sekund ima še vedno prednosti pred moštvenim kolegom Woutom van Aertom in kar 20 pred Tadejem Pogačarjem.

💛 Jonas Vingegaard continues his lead! At the 2nd point, the Yellow Jersey has 7" over 💚 @WoutvanAert.



💛 Jonas Vingegaard continue d'être en tête ! Au deuxième intermédiaire, le Maillot Jaune possède 7" d'avance sur 💚 @WoutvanAert.#TDF2022 pic.twitter.com/CJ1048fKWd — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

17.24 - Tadej Pogačar (UAE Emirates) popušča v primerjavi z Woutom van Aertom. Pri drugem merjenju časa za Belgijcem zaostaja 13 sekund.

Foto: A.S.O. 17.13 - Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kar sedem sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja in osem od Wouta van Aerta.

17.10 - Tadej Pogačar je izvrstnozačel kronometer. Pri prvem merjenju je bil za sekundo hitrejši od vodilnega Wouta van Aerta.

🇸🇮 @TamauPogi has started well! He has 1" over 💚 @WoutvanAert at the first intermediate!



🇸🇮 @TamauPogi est parti fort ! Le Slovène signe le meilleur temps au premier point intermédiaire avec 1" d'avance sur 💚 @WoutvanAert !#TDF2022 pic.twitter.com/J6IKHdZYag — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

17.05 - Nova nora vožnja Wouta van Aerta (Jumbo-Visma), ki je postavil najhitrejši rezultat, verjetno zmagovalnega. Za 40,7 km dolgo traso je potreboval 47.59 im imel povprečno hitrost 50,8 km/h.

17.00 - Na traso se je podal tudi lastnik rumene majice Jonas Vingegaard.

16. 58 - Na progi je Tadej Pogačar, zmnagovalec zadnjih dveh Dirk po Franciji

16.55 - Pri tretjem merjenju časa ima Wout van Aert pred Filippom Ganno 23 sekund prednosti.

16.51 - Še sedem minut in na progi bo Tadej Pogačar, dve minuti za njim pa še Jonas Vingegaard.

16.40 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) ne popušča. Njegova prednost na drugem merjenju je že 25 sekund.

💚 @WoutvanAert is absolutely smashing the TT and beats 🌈 @GannaFilippo at the 2nd intermediate point by 25"!



💚 @WoutvanAert écrase le temps de @GannaFilippo au deuxième point intermédiaire de 25" !#TDF2022 pic.twitter.com/ksk5HBeUoQ — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

16.28 - Vlak ekspres Wout van Aert (Jumbo-Visma) je pri prvem merjenju časa najhitrejši. Pred trenutno vodilnim na koncu Filippom Ganno ima kar 14 sekund prednosti.

16.16 - Na progi je Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je ob vodilnemu Filippu Ganni osrednji favorit za današnjo zmago.

15.58 - Fred Wright (Bahrain-Victorious) se je ob prihodu v cilj zavihtel na tretje mesto in prehitel moštvenega kolega Jana Tratika.

15.20 - Odlična vožnja državnega prvaka v vožnji na čas Jana Tratnika, ki je na cilju prikolesaril s tretjim časom. Za vodilnim Ganno je zaostal minuto in 6 sekund, njegova povprečna hitrost pa je znašala 49 km/h.

The provisional top 3 with 70 finishers:



🌈@GannaFilippo 48'41''

🇮🇹@cattamat +43''

🇸🇮@JTratnik +1'05''



"Top Ganna" was consistently faster and he's currently the only one with an average speed over 50km/h #TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/FeWi6W7lsO — letourdata (@letourdata) July 23, 2022

15.10 - Jan Tratnik je tudi pri drugem merjenju odlično na poti. Zaostanek za Ganno je 18 sekund, kar je tretji dosežek.

14.58 - Odlično je na poti Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki je imel pri prvem merjenju časa tretji dosežek. Za Ganno je zaostajal le šest sekund.

14.55 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je pričakovano postavil nov najboljši čas. Zdaj se bo čakalo na Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). Pri Italijanu se je ura zaustavila pri 48.41. Povprečna hitrost je znašala 50,159 km/h.

14.43 - Na progi so trije slovenski kolesarji Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jan Tratnik.

14.25 - Najhitrejši čas je postal član UAE Emriates Mikkel Bjerg 50.22,25

🏁🇩🇰@mikkelbbjerg sets the fastest time, and with quite huge margin!



🏁🇩🇰 @mikkelbbjerg signe le temps de référence, avec une belle marge !#TDF2022 pic.twitter.com/anqT6TaMwa — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

14.09 - Caleb Ewan je prispel na cilj s časom 56.49,50

🇦🇺 @CalebEwan is the first to arrive and sets the reference time.



🇦🇺 @CalebEwan est le premier coureur à en terminer et signe un premier temps de référence.#TDF2022 pic.twitter.com/MLid4RkbiJ — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

14.05 - Štartal je Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), eden od favoritov za zmago, je štartal.

🌈 The ITT world champion @GannaFilippo is underway!



🌈 Le champion du monde du chrono @GannaFilippo est lancé !#TDF2022 pic.twitter.com/jyRgLN6YBw — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

13.30 - Na progi je tudi lastnik prve rumene majice na letošnjem Touru Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl).

13.10 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) bo šel na progo ob 14.05, Wout van Aert (Jumbo-Visma) 16.16.

“The course is flat and rolling but is very technical in places”



Get on board for 40.7km through the Natural Park of Causses du Quercy as @spannawalker lays out the stage for the final TT of #TDF2022 #TDFdata pic.twitter.com/fuzebQeS6v — letourdata (@letourdata) July 23, 2022

13.05 - Na progi je šprinter Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal). Slovenski kolesarji se bodo spopadli s traso vsak ob svojem času. Luka Mezgec ob 13.57,30, Matej Mohorič ob 14.20, Jan Tratnik ob 14.39, Tadej Pogačar ob 16.58.

13.01 - Kot prvi se bo ob 13.05 na progo podal Caleb Ewan. Prvih 25 kilometrov bo razmeroma ravnih, v zadnjih petih kilometrih pa bo tudi nekaj vožnje navkreber. Na trasi bosta namreč klanca Côte de Magès (1,6 kilometra/4,7-odstotni naklon) in Côte de l'Hospitalet (1,5 kilometra/7,8-odstotni naklon), ki bo le 300 metrov od ciljne črte.

12.58 – Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva. Danes je čas za posamični kronometer. To bo drugi na letošnjem Touru. Uvodnega,deževnega, v Köbenhagnu je nekoliko presenetljivo dobil Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), ki danes najverjetneje ne bo ponovil dosežka. Osrednja favorita sta neuničljivi Wouta van Aert (Jumbo-Visma) in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Danes imajo kolesarji zadnjo priložnost, da konkretneje popravijo skupno uvrstitev. Videti je, da je boj za rumeno majico že odločen, saj Tadej Pogačar (UAE Emirates) za vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Vsima) zaostaja velikih 3:26.