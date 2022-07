Se je Roglič poškodoval huje, kot smo mislili? Je Vuelta ogrožena?

Po družbenih omrežjih so se razširili nepotrjene novice, da naj bi si slovenski šampion Primož Roglič pri padcu na Dirki po Franciji nalomil vretenca. Padel je v peti etapi letošnjega Toura, pa nato na dirki vztrajal vse do 14. etape, ko so bile bolečine zanj le prehude in je odstopil. Če se poročanje o poškodbi hrbtenice izkaže za resnično, bo sezona zanj najbrž že konec.

Za zdaj ni še nič uradnega iz Rogličeve ekipe Jumbo-Visma, a nemški mediji in ESPN so poročali, da je 32-letni Zasavec pri padcu na Touru utrpel veliko hujše poškodbe, kot je bilo videti sprva. Pri padcu v peti etapi si je izpahnil ramo, jo kar sam naravnal in nadaljeval z dirko, v nadaljevanju te pa so ga mučile vse hujše bolečine v spodnjem delu hrbta.

Do 14. etape se je še boril, nato pa v 15. ni startal. "Pripravil se bom na Vuelto," je tedaj napovedal, a če se izkaže, da si je res nalomil vretenca, bo moral Dirko po Španiji, na kateri bi naskakoval četrto zaporedno zmago, skoraj zagotovo izpustiti.

