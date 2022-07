Pred letom je Matej Mohorič v 19. etapi, ki je bila prav tako ravninska, prišel do svoje druge etapne zmage na Dirki po Franciji. Danes je bila njegova zadnja priložnost na letošnjem Touru, zato se je podal v beg skupaj s četverico kolesarjev.

A glavnina za tovrstno početje ni imela posluha. Vseskozi jih je držala na varni razdalji in jih po 60 kilometrih ujela. Mohorič ni popustil in se s tremi kolesarji še enkrat podal v beg, a je bil tudi ta obsojen na propad. Pri tabli 46 kilometrov do cilja ga je glavnina ujela, zadnjega ubežnika Quinna Simmonsa približno deset kilometrov kasneje.

Pogačar od defekta gume do presenetljivega skoka, Wout van Aert se mu je opravičil

Kaj kmalu je poizkusil s skokom tudi Tadej Pogačar, ki je spet pokazal, kako borben in agresiven kolesar je. Pred tem je imel celo težavo s kolesom, ki ga ni iztirila, da ne bi pokazal razkošnega znanja. "Celotno etapo sem razmišljal, kdaj bo že konec. Potem so začeli s težkim ritmom. Ni bilo lahko. Celoten dan je bil stresen. Imel sem defekt gume. Ekipni kolegi so me počakali in prišli smo nazaj v skupino. Vrstili so se napadi. Poizkusil sem tudi sam. Dobil sem adrenalin, zato sem v zaključku še enkrat poizkusil," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Pogačar.

Matej Mohorič je upal, da bo beg uspel, vendar ga je glavnina dvakrat ujela. Foto: Reuters

Wout van Aert je ob njegovem skoku 33 kilometrov do cilja hitro navil tempo, da je skupaj z rumenim Jonasom Vingegaardom ujel slovenskega šampiona. "Pokimal je in rekel ne. Malce popestritve ne škodi," je Pogi za RTVSlo dejal, kaj mu je van Aert govoril, ko ga je ujel, ob tem pa je Wout pripomnil: "Rekel sem mu: 'Oprosti, ampak te ne morem spustiti.' Sicer imam rad njegov način dirkanja, ker napada. Upal sem, da bo s tem nehal napadati."

Fred Wright (Bahrain), Alexis Gougeard (B&B) in Jasper Stuyven (Trek) so kot zadnji poizkusili z begom, ki pa se je izjalovil povsem ob koncu, ko je mimo njih švignil kolesar Jumbo-Visme Christophe Laporte in se veselil premierne zmage na Dirki po Franciji ter potrdil premoč nizozemskega moštva na dirki vseh dirk.

Sobotni kronometer težak, zaostanek 3:26 je videti prevelik

"Super zadovoljen sem. Ne morem verjeti. Wout mi je rekel, danes je tvoj čas. Nazadnje, ko je to rekel, je bilo na dirki Pariz-Nica. Prinaša mi srečo," je bil vidno vesel petkov osrednji junak Christophe Laporte, ki se je navezal na 6. marec, ko je v prvi etapi slavil zmago.

Veliko veselje Christopha Laporta, ki je osvojil etapo. Pred tem mu je Wout van Aert dejal, da je to njegov dan. In na koncu je tako tudi bilo. Foto: Reuters

Tadej Pogačar je bil močan tudi v samem zaključku, ki se je končal z rahlo vožnjo v klanec. Zasedel je peto mesto. Sprva je kazalo, da je celo odščipnil pet sekund vodilnemu Vingegaardu, a so naknadno organizatorji spremenili čase kolesarjev in Dancu dali istega, s katerim je prikolesaril v cilj Pogačar - Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil deveti.

Prednost Jonasa v skupnem seštevku tako ostaja 3:26, kar bo težko nadoknaditi v sobotnem kronometru, ki bo dolg 40,7 kilometra. Da bodo kolesarji kar se da hitro in učinkovito presedlali na posebna kolesa, namenjena vožnji na čas, so takoj po petkovi etapi razpeljavo naredili kar na tovrstnih kolesih.

Kakšna je sobotna trasa, pa je Pogačar za nacionalno televizijo opisal z naslednjimi besedami: "Trasa je kar težka. Zelo dolga je. Ni zelo dober asfalt. V zaključku sta dva klanca. Dal bom vse od sebe."