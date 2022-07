Nikdar niso sprejeli, da je Pogačar nepremagljiv

Rumena majica na plečih Jonasa Vingegaarda ni le zasluga danskega kolesarja, ampak celotnega moštva Jumbo-Visme. Veliko vlogo je pri tem odigral tudi Wout van Aert, ki so mu še pred nekaj etapami očitali, da dirka zase in za zeleno majico. A je svoj motor navijal na visokih obratih tudi v četrtkovi gorski etapi in pomagal Jonasu, da se je na zaključnem klancu otresel našega šampiona Tadeja Pogačarja.

Majice na Dirki po Franciji so praktično že podeljene, če se le ne bo zgodilo kaj nepričakovanega. Rumena je po dobri predstavi v 18. gorski etapi na plečih Jonasa Vingegaarda, zelena za najboljšega po točkah pri njegovem moštvenem kolegu pri Jumbo-Vismi Woutu van Aertu, pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih spet pri Vingegaardu, bela za najboljšega mladega kolesarja pa pri našem šampionu Tadeju Pogačarju.

Član UAE Emirates je tudi v četrtek uprizoril novo dozo kolesarske poslastice. Napadal je in napadal ter poskušal streti odpor Vingegaarda, ki pa je na letošnjem Touru zelo dobro pripravljen, kar je prikazal tudi na zaključnem klancu 18. etape na Hautacam.

Navijač tempo od samega začetka

Že od kilometra 0 pa je bilo vse v znamenju Wouta van Aerta. Belgijski kolesar v vrstah nizozemskega moštva deluje kot robot. Videti je, da mu ni noben izziv pretežek. In to iz dneva v dan počne na tritedenski dirki po Franciji. Nenehno pritiska in se hkrati podreja ekipi. Prišel je po zeleno majico in jo dobil, hkrati pa je prišel na Tour pomagat ekipi do rumene majice.

Wout van Aert je kolesar, ki bi ga vsako moštvo rado imelo. Foto: Reuters

Svoje delo je kot lokomotiva večkrat uspešno opravil. Tudi v zadnji gorski etapi je pokazal surovo moč. Ves dan je bil v begu in se na koncu znašel sam pred drvečima Vingegaardom in Pogačarjem, ki sta se mu prilepila na zadnje kolo. Taktika ekipe Jumbo-Visma je bila, da tudi tu stopnjujejo tempo ter se skušajo otresti slovenskega kolesarja. Wout je dodobra stopil na plin, da mu Pogačar ni mogel slediti. Vsi so se spraševali, od kod mu takšna moč glede nato, da je že ves dan bežal.

"Ko sem slišal, da ne sledi, sem dobil večjo motivacijo za nadaljevanje. Res sem bil na meji. Ko sem dobil informacijo po radiu, sem se še nekoliko bolj boril. Upam, da bom lahko v petek sploh vstal iz postelje," je takoj po koncu dneva razlagal van Aert. Tistim, ki so ga pred dnevi obtoževali, da na Touru dirka le za svoje dobro, je še enkrat zaprl usta in jim dal vedeti, da je v karavani eden izmed najbolj celostnih kolesarjev.

Premagali najtežjega možnega nasprotnika

Pogačar je bil tisti, ki je naprej gnal kolesarje nizozemskega moštva, da so še izboljšali pripravljenost v primerjavi z lanskim letom.

Njihov cilj je bil premagati kolesarja, ki je dvakrat zapored osvoji Tour de France. Številni strokovnjaki so že mislili, da bo Pogi nadaljeval zmagovito serijo in ga bo težko premagati, a je Jonasu in njegovim pomočnikom uspelo, za kar je Wout izjemno vesel, čeprav poudarja, da sta do konca Toura še dve etapi: "Nikdar nismo sprejeli, da je nepremagljiv. To je šport. Z ekipo in posamezniki smo stremeli, da postanemo boljši kolesarji. Prišli smo, da osvojimo Tour de France. Zdaj smo korak bližje. Premagati smo morali najtežjega mogočega nasprotnika v svetu kolesarstva. Posebno je, da nam je uspelo."

"To je tisto, kar smo želeli. Seveda smo čustveni, ampak bolj kot ne olajšani, da se je tako razpletlo," je dan pokomentiral športni direktor Grischa Niermann.

Če se kdo dobro zaveda, da se Dirka po Franciji konča v Parizu, so to prav pri Jumbo-Vismi. Leta 2020 je prav Pogi v zaključnem kronometru zaostanek 57 sekund za Primožem Rogličem pretopil v prednost 59 sekund in se veselil krstne zmage na največji dirki na svetu.