Tour je bolj ali manj končan. Je bil Pogačar v prvem tednu preveč agresiven?

Če opustimo tradicionalno previdnost in tisto maksimo, da "Toura ni konec, dokler kolesarji ne prečkajo ciljne črte na Elizejskih poljanah v Parizu," je bolj ali manj jasno, da Tadeju Pogačarju letos ne bo uspelo ubraniti zmage na dirki vseh dirk. Danski as Jonas Vingegaard je na zadnji gorski etapi v četrtek dokazal, da je premočan.

"Ja, videli smo, da je Jonas še pridobil minuto in bi moralo biti res nekaj narobe, da tega Toura ne bi dobil. Bil je premočan, Pogačarju so pošle moči in se bo moral sprijazniti z drugim mestom," se z oceno strinja Kristijan Koren, izkušeni slovenski profesionalec, ki je v karieri odpeljal osem Tourov.

👏 To have deserved winner, you've got to have great competition.



🇸🇮 @TamauPogi is 2nd on the stage at 1'03"!



👏 Pour avoir un beau vainqueur, il faut un beau deuxième !



🇸🇮 @TamauPogi prend la 2e place de l'étape à 1'03" !#TDF2022 pic.twitter.com/U9sgu76DsT — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

Je Pogačar dirkal neracionalno?

Petintridesetletnik iz Budanj pri Ajdovščini nam je že v komentarju prvega tedna letošnjega Toura povedal, da Pogačarju v nadaljevanju dirke ne bo več treba napadati, a mladi Gorenjec je nadaljeval z agresivnimi vožnjami in razmetaval z energijo. Je bilo to naposled ključno, da mu je v zadnjem tednu zmanjkalo moči za odločilen napad na Vingegaarda?

Krsitijan Koren: "Ko smo mi imeli kolesarja za skupno razvrstitev, prvi teden ni niti povohal iz skupine, držal se je v zavetrju in varčeval z močmi." Foto: Vid Ponikvar

"Meni je bilo to že od tretjega dne dirke, ko je želel pobirati tiste sekunde, tri, pet, kolikor koli že, precej čudno. To ni običajno, da se gre takole že prvi teden. Ko smo mi imeli kolesarja za skupno razvrstitev, prvi teden ni niti povohal iz skupine, držal se je v zavetrju in varčeval z močmi. Tudi, ko sem bil na obisku pri mojih domačih, me je ata spraševal, kaj mislim o teh Pogačarjevih napadih. Torej tudi en laik – no, saj moj ata spremlja kolesarstvo in ve vse o mojih dosežkih - a hočem povedati, da tudi nekdo, ki samo od zunaj spremlja kolesarstvo, ve, da je bilo to nenavadno. Ti skoki za sekundami so ga stali. Če zdaj gledamo nazaj, lahko ugotovimo, da če tega v prvem tednu ne bi počel, bi mu zdaj ostalo več moči. To le ni enotedenska dirka, Tour je tritedensko garanje in vsak centimeter na vetru se na koncu plača. Pokazalo se je, koliko to pomeni. Ko dvignejo spredaj ritem, Pogačar ne more več slediti. Lahko kaže na obrazu, da je še svež in vse, ampak te svežine zagotovo ni več. Prav vsi kolesarji so do zdaj že 'preluknjani', v igri so resnično le še malenkosti v zaključku. Torej, ja, lahko rečemo, da je bil najverjetneje v prvem tednu preveč agresiven. Seveda, ko noge srbijo, je vedno tako. Je še mlad, ampak škoda. Zdaj bodo lahko ugotovili, ko bodo analizirali Tour, da je bil prvi teden preveč agresiven in mu je v tretjem zmanjkalo moči," pravi Koren.

Lekcija za mladega gorenjskega asa

To je bila bržčas tudi dobra lekcija za komaj 23-letnega Pogačarja. Do zdaj mu je šlo vse kot po maslu, izgledalo je, kot da do uspehov prihaja domala brez truda, zdaj pa se bo tudi zanj, kot kaže, začelo bolj običajno kolesarsko trpljenje in garanje? "Tako je. V treh tednih se stvari nabirajo in nabirajo, še posebej, ko je izgubil te pomembne pomočnike in ostal sam, je to še toliko bolj naporno. Težave se kar kopičijo. Sem ne moreš kar priti in oditi, to je Tour de France in na koncu štejejo malenkosti."

Letošnji Tour je še posebej zahteven, prav na vsaki etapi je šlo 'na polno'. "Seveda, tu so še interesi preostalih ekip, boji za majice, za etapne zmage, dirka je težka, pa še ta vročina je naredila svoje. Vse skupaj postane ekstremno."

Jonas Vingegaard bo od zdaj naprej prvi adut Jumbo-Visme. Kaj bo z Rogličem? Foto: Reuters

Popoln Tour za Vingegaarda

Vseeno pa izgleda, da Vingegaardu uspeva domala popoln Tour. Skrival se je, ko se je bilo treba skrivati, varčeval z močmi in zagnal 'turbo' pogon na klancih. "Res je, videlo se je že na Dofineji, da je odlično pripravljen. Če tam ne bi bilo Rogliča, bi zmagal on. Formo je torej pokazal, bil je malo zapostavljen, ker so računali tudi na Primoža Rogliča, a v Jonasu so imeli 'jokerja'. Če bi prišli na start samo z Rogličem, bi imeli zdaj, glede na to, kar se je zgodilo, samo zeleno majico, tako pa so odpeljali taktično odlično in so pred tem, da osvojijo Tour de France," še meni primorski veteran, trenutno član novomeškega kluba Adria Mobil.

Kaj bo zdaj s Primožem Rogličem?

Dinamika v nizozemski ekipi Jumbo-Vismi se z letošnjim Tourom spreminja, Roglič bržčas izgublja vlogo kapetana, to mesto pa prevzema 25-letni Vingegaard. "Ja, zdaj bo Primož morda iskal druge izzive. Morda se odloči, da forme ne bo več tempiral za Tour in bo šel na Giro ali pa Vuelto. Odstopil je zaradi prevelikih bolečin, ugotovili so, da nima smisla, da forsira in naj se raje pripravi na Vuelto, kjer utegne zmagati. Kakšne načrte bo imel za naslednja leta, lahko samo ugibamo. Morda bo napadel zmago na Giru."

Se bo Zasavec lotil Gira? Foto: Jaka Lopatič

Dirka po Italiji bi bila kar primeren izziv za kolesarja njegovega kova, trasa je tam praviloma celo zahtevnejša od Toura. "Jaz sem imel priložnost dirkati na obeh in sem ugotovil, da je Giro bolj sproščen, ni takšnega stresa, ni nervoze, ni vetra. Na Touru je vsak dan od starta do cilja nervozno. Giro bi utegnil biti za Rogliča bolj sproščen. Če se bo pripravil za Giro, ga zna dobiti, čeprav se tam vsako leto najde kakšen kolesar, ki preseneti," še razmišlja Primorec, ki je dvakrat v karieri dirkal na Giru.

Za Pogačarja se nam ni treba bati

Pa Pogačar? Bo naslednje leto na Tour prišel odločen vzeti lovoriko nazaj? "Ah, zagotovo, saj ni kolesar, ki bi kar vrgel puško v koruzo. A tudi on se lahko odloči za Giro in Vuelto. Prireditelji Gira ga vabijo, že letos so si ga močno želeli videti, a se je stoodstotno osredotočil na branjenje naslova na Touru, morda pa zato naslednje leto nastopi na Giru," razmišlja naš sogovornik, ob tem pa poudarja, da se za Pogačarjevo prihodnost ni treba bati, saj je pred mladim asom iz Klanca pri Komendi še nadvse svetla tekmovalna pot: "Ja, ja, pred seboj ima še … Že do zdaj je naredil preveč, ker je še tako mlad (smeh, op. p.)."

